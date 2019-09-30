Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк. В ролике продолжительностью чуть более минуты с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Общество В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.

Шоу-бизнес Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.

Финансы Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.

Здоровье Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи «Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.

Политика Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Культура На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома» Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».

Авто Водители требуют от Volkswagen компенсацию Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Происшествия Фаната «Зенита» отправили в колонию за драку с сотрудником ОМОНа Болельщик Денис Первачук приговорен к году лишения свободы в колонии-поселении за драку с сотрудником ОМОНа на стадионе «Газпром-Арена».

Общество Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.

Политика Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой во второй раз Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.

Кино «Король Лев» стал лидером российского проката 2019 года Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино", по итогам минувшего уик-энда картина заняла первое место в рейтинге самых кассовых кинопроектов России и СНГ за 2019 год.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Футбол Дзюба: «Сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в то время, когда они вместе работали в «Спартаке».

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Космос «Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".

Политика МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».

Происшествия Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.