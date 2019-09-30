Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк. В ролике продолжительностью чуть более минуты с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.

Культура Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.

Шоу-бизнес Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению Известная российская врач и телеведущая популярной программы "Жить Здорово" Елена Малышева объяснила, почему онкологическая опухоль глиома, которую якобы диагностировали у Анастасии Заворотнюк не подлежит удалению хирургическим путем.

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.

Финансы Подсчитан объем «серых» зарплат в России «Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.

Происшествия В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.

Здоровье Врачи назвали первые признаки микроинсульта Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.

Армия и оружие Американский авианосец окружили китайские корабли Со спутника удалось запечатлеть, как американский авианосец был окружен пятью военными суднами Китая.

Футбол ФК «Ахмат» покинул главный тренер Рахимов Главный тренер грозненского ФК «Ахмат» Рашид Рахимов покидает свой пост после поражения команды в гостевом матче 11-го тура Кубка России по футболу от «Сочи».

Спорт WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Шоу-бизнес Настя Каменских рассказала о сексе с Потапом в аэропорту Тридцатидвухлетняя украинская певица Настя Каменских уже четыре месяца является законной женой 38-летнего Потапа (настоящее имя - Алексей Потапенко).

Политика Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Армия и оружие Дональд Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США На церемонии смены руководителей Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Трамп отметил, что у Вашингтона есть оборудование, информацию о котором ещё никогда не разглашалась.В конце июля Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя комитета начальников штабов.

Авто Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у "чешки" отняли Dacia, Hyundai и Kia.

Шоу-бизнес Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль 46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.

Экономика Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.

Наука Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней Исследование, проведенное на мышах, доказало, что если кормить беременных самок кормом с повышенным содержанием жиров, то их потомство будет более сообразительным.