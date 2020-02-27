Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков. В России 27 февраля отмечается день ССО. Этот памятный день установлен указом президента от 26 февраля 2015 года.
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Минобороны опубликовало видео уничтожения террористов

Взгляд.ру18:57

Минобороны показало видео уничтожения боевиков служащими Сил специальных операций РФ

Life.ru17:37

Работу российского спецназа в реальных условиях показали на видео

Lenta.ru16:19

Минобороны РФ опубликовало видео работы ССО во время операций

ТК Звезда16:46

Минобороны показало уникальные кадры работы спецназа

Телеканал 360°16:29

Минобороны показало видео боевых операций армейского спецназа

РЕН ТВ17:30

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

РИА Новости16:16
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

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Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
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Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы

Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
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В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе

Шесть человек погибли, включая стрелявшего, при стрельбе в американском городе Милуоки, заявил в четверг журналистам глава полиции города Альфонсо Моралес.
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Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии

Двое военнослужащих ВС Турции погибли в среду в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии.
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Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.
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NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру

NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру.
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Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Грузии

Первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 зафиксирован в Грузии.
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Сурков объяснил уход с поста помощника президента

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
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В Омской области проверят больницы из-за смерти пациентки

В Омской области проверят центральные районные больницы Горьковского и Калачинского районов из-за смерти пациентки.
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Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
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Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая

Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, сообщил РИА Новости адвокат дочери убитого Вадим Прохоров.
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Правки в Конституцию вступят в силу сразу после референдума — Путин

«Предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего всероссийского голосования», — заявил российский президент.
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Общество

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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США угрожают Сербии санкциями из-за покупки российского вооружения

Представитель американского Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», призвал Сербию отказаться от приобретения вооружения у РФ под угрозой санкций.
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра

Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
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Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса

Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, уверен министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
РИА Новости 03:18
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Фильм «Супермен: красный сын» выясняет, что будет, если Человек из стали угодит в СССР? (CNN, США) (CNN)

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Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Авто

Volkswagen назвал комплектации нового Polo для России

Россиянам автомобиль предложат в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive.
SpeedMe вчера в 06:05
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Лига чемпионов. «Ювентус» на выезде проиграл «Лиону»

Во втором матче среды в 1/8 финала Лиге чемпионов французский "Лион" на своем поле принимал туринский "Ювентус".
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Дождь вчера в 14:21
Армия и оружие

Британия попыталась перехватить российский Ту-95

ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
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Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.
Спорт-Экспресс 13:15
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