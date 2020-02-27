Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков. В России 27 февраля отмечается день ССО. Этот памятный день установлен указом президента от 26 февраля 2015 года.
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Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Экономика
Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Происшествия
В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
Шесть человек погибли, включая стрелявшего, при стрельбе в американском городе Милуоки, заявил в четверг журналистам глава полиции города Альфонсо Моралес.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Армия и оружие
Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии
Двое военнослужащих ВС Турции погибли в среду в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии.
Происшествия
Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.
Космос
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Грузии
Первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 зафиксирован в Грузии.
Политика
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
Происшествия
В Омской области проверят больницы из-за смерти пациентки
В Омской области проверят центральные районные больницы Горьковского и Калачинского районов из-за смерти пациентки.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Футбол
Российская премьер-лига представила новый кубок
Происшествия
Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая
Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, сообщил РИА Новости адвокат дочери убитого Вадим Прохоров.
Политика
Правки в Конституцию вступят в силу сразу после референдума — Путин
«Предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего всероссийского голосования», — заявил российский президент.
Общество
Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
США угрожают Сербии санкциями из-за покупки российского вооружения
Представитель американского Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», призвал Сербию отказаться от приобретения вооружения у РФ под угрозой санкций.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Хоккей
Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра
Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Общество
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, уверен министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Кино
Фильм «Супермен: красный сын» выясняет, что будет, если Человек из стали угодит в СССР? (CNN, США) (CNN)
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Авто
Volkswagen назвал комплектации нового Polo для России
Россиянам автомобиль предложат в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive.
Футбол
Лига чемпионов. «Ювентус» на выезде проиграл «Лиону»
Во втором матче среды в 1/8 финала Лиге чемпионов французский "Лион" на своем поле принимал туринский "Ювентус".
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Армия и оружие
Британия попыталась перехватить российский Ту-95
ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
Футбол
Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе
Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.