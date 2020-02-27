Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков. В России 27 февраля отмечается день ССО. Этот памятный день установлен указом президента от 26 февраля 2015 года.

Общество АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею Официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Здоровье В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом Тикарадзе сообщила, что в связи с подтверждением первого случая заражения коронавирусом в стране премьер Грузии Георгий Гахария провел заседание чрезвычайного совета, на котором было принято решение на две недели ограничить въезд в Грузию для граждан Ирана.

Политика В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Политика Путин объяснил действия росгвардейцев на митингах Путин заметил, что цель несогласованных акций в том, чтобы перекрыть движение, спровоцировать действия силовых структур, чтобы потом президента об этом спросили.

Общество Глава Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы Президент итальянской области Ломбардия, ставшей эпицентром вспышки коронавируса на севере Италии, заявил, что одна из его сотрудниц заражена, и он в целях предосторожности проведёт две недели в карантине.

Общество Тимати ответил ветерану американского рэпа, назвавшему его «нацистом» Накануне, 25 декабря, "Газета.Ru" уже писала о разгоревшемся в Twitter споре между ветераном американского рэпа Талибом Квели и российскими хип-хоп-исполнителями (а также просто отечественными интернет-пользователями) - подробнее об этом можно прочитать здесь.

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Экономика Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.

Авто Chery назвала рублевые цены на кроссовер Chery Tiggo 8 Топовая версия модели обойдется покупателям в 1 699 000 рублей, а с учетом всех скидок цена составит 1 479 000 рублей.