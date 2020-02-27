Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков. В России 27 февраля отмечается день ССО. Этот памятный день установлен указом президента от 26 февраля 2015 года.
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Минобороны РФ опубликовало видео работы ССО во время операций

ТК Звезда16:46

Минобороны показало видео уничтожения боевиков служащими Сил специальных операций РФ

Life.ru17:37

Минобороны показало видео боевых операций армейского спецназа

РЕН ТВ17:30

Видео с ликвидацией боевиков бойцами ССО появилось в Сети

Народные новости18:00

Минобороны показало уникальные кадры работы спецназа

Телеканал 360°16:29

Работу российского спецназа в реальных условиях показали на видео

Lenta.ru16:19

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

РИА Новости16:16
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

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Lenta.ru вчера в 14:03
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Экономика

Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно

Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
РБК 03:12
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Клопп: не могу поверить, что «Ливерпуль» повторил рекорд «Сити»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен тому, что его команде удалось повторить рекорд "Манчестер Сити" по серии побед в чемпионате Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 01:26
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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
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В Китае коронавирус выявили у пассажира, прилетевшего из Москвы

В Китае коронавирус был диагностирован у мужчины, который прилетел в Шанхай из Тегерана, сделав пересадку в Москве.
Life.ru 13:46
Общество

«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков

Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. Данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
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Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра

Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
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Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы

Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
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Маколей Калкин появится в 10 сезоне «Американской истории ужасов»

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Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей.
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Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).
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Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске

Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут 12-летнего школьника.
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Власти Харькова вернули городскому проспекту имя маршала Жукова

В декабре прошлого года идею вернуть проспекту имя маршала Победы поддержали 67% жителей Харькова.
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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РЕН ТВ вчера в 23:38
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Предложения о моратории на развертывание РСМД США игнорируют — Небензя

Предложения России на введения моратория на размещения ракет средней и малой дальности (РСМД) игнорируются и США, и их союзниками, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 26 февраля в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Красная весна 18:05
Происшествия

Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.
РИА Новости 03:17
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Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
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Собака спасла хозяина от смерти во сне

Lenta.ru 18:00
Армия и оружие

Трамп предложил воевать с ИГ России и Ирану, а США - контролировать нефть

Американский президент Дональд Трамп предложил переложить "бремя борьбы" с запрещенным в РФ "Исламским государством" на Россию, Иран, Ирак и Сирию, в то время как США будут осуществлять контроль за нефтяными месторождениями в регионе.
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«Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ

Группа «Тинькофф» стала титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).
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