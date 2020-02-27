Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков. В России 27 февраля отмечается день ССО. Этот памятный день установлен указом президента от 26 февраля 2015 года.
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Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Общество
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Экономика
Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно
Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
Футбол
Клопп: не могу поверить, что «Ливерпуль» повторил рекорд «Сити»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен тому, что его команде удалось повторить рекорд "Манчестер Сити" по серии побед в чемпионате Англии по футболу.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Общество
В Китае коронавирус выявили у пассажира, прилетевшего из Москвы
В Китае коронавирус был диагностирован у мужчины, который прилетел в Шанхай из Тегерана, сделав пересадку в Москве.
Общество
«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков
Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. Данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
Хоккей
Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра
Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Кино
Маколей Калкин появится в 10 сезоне «Американской истории ужасов»
Общество
Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей.
Кино
Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз
Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).
Происшествия
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут 12-летнего школьника.
Политика
Власти Харькова вернули городскому проспекту имя маршала Жукова
В декабре прошлого года идею вернуть проспекту имя маршала Победы поддержали 67% жителей Харькова.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Экономика
Банк России рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид
В Центробанке рассказали о новых способах привлечения людей в финансовые пирамиды. Об этом сегодня пишут "Известия".
Политика
Предложения о моратории на развертывание РСМД США игнорируют — Небензя
Предложения России на введения моратория на размещения ракет средней и малой дальности (РСМД) игнорируются и США, и их союзниками, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 26 февраля в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Происшествия
Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Происшествия
Собака спасла хозяина от смерти во сне
Армия и оружие
Трамп предложил воевать с ИГ России и Ирану, а США - контролировать нефть
Американский президент Дональд Трамп предложил переложить "бремя борьбы" с запрещенным в РФ "Исламским государством" на Россию, Иран, Ирак и Сирию, в то время как США будут осуществлять контроль за нефтяными месторождениями в регионе.
Футбол
«Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ
Группа «Тинькофф» стала титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).