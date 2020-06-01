В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.

с чего всё началось

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом рассказали журналистам во вторник, 2 июня, в ведомстве, передает ТАСС.

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

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