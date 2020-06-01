Коронавирус

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Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом рассказали журналистам во вторник, 2 июня, в ведомстве, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.
РИА Новости01:55

Подробнее о событии

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Известия05:14

Выбраны добровольцы для испытания вакцины против COVID-19

Газета.Ru04:16

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

РИА Новости01:21

Минобороны объявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса

Интерфакс01:11

В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

RT на русском01:10

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС01:04

Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

РБК01:13
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Армия и оружие

Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2

Военное дело 04:51
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Политика

Памфилова отметила большой интерес к голосованию по Конституции

Люди проявляют большой интерес к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, в информационный центр ЦИК за время переноса даты голосования поступило почти 2,5 тысячи обращений, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 05:25
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Армия и оружие

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
Что происходит вчера в 08:09
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Общество

Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж

Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
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Политика

Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России

К парадам Победы в России привлекут 64 тысячи человек, в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
РИА Новости 05:25
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $39

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $39,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:25 мск.
ТАСС 04:28
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru 03:37
Игры

Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет

Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Экономика

Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб

В BrandMonitor указывают, что если оригинальная кукла в среднем стоит 1,2 тыс. руб, то поддельная — 500 руб. Набор железной дороги в среднем обойдется в 2 тыс. руб, тогда как контрафактная продукция будет стоить 800 руб. В 2018 году около 60% участников практической части опроса BrandMonitor не смогли отличить поддельные игрушки от настоящих.
РБК 05:01
Общество

Роскачество проверило и сравнило водопроводную и бутилированную воду

«Судя по результатам исследования, качество водопроводной воды полностью соответствует нормативам СанПиНа для воды из-под крана, но, тем не менее, в целом уступает качеству бутилированной», — отмечается в сообщении.
Парламентская газета 03:27
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Политика

Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России

Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе.
Газета.Ru 04:39
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Наука

Илон Маск: сделать летающую машину не самое сложное

Любопытно, что Илона Маска за смелость и нестандартные решения часто сравнивают с Генри Фордом, что первым в мировой истории сделал автомобили массовыми.
Ladaonline 03:59
Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Известия 02:33
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Здоровье

В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек

Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
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Происшествия

В Брянске нашли истощённую девочку с обмороженными ногами

Брянск, 2 июня 2020, 12:20 — REGNUM Семилетнюю истощённую девочку с обмороженными ногами обнаружили полицейские в Брянске.
REGNUM 05:20
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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Кино

Крис Эванс не планирует возвращаться к роли Капитана Америки

Крис Эванс больше не появится в кино в образе полюбившегося поклонниками героя Капитана Америки.
Дни24 02:00
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Политика

Песков ответил на вопрос о сохранении особого положения в Москве

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность того, что при снятии ограничительных мер в Москве сохранится особое положение.
РБК 05:22
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Общество

Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

Российская газета 03:43
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Общество

СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка

Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Здоровье

253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Здоровье

Еще 95 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

На 2 июня в Саратовской области у 3269 человек подтверждено заражение COVID-19, Выздоровели 1288 человек, включая пациентов за сутки.
Kursk.com 03:38
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Общество

В России за отказ от вакцинации начнут штрафовать

В России за отказ от вакцинации начнут выписывать денежные штрафы.
Evo-rus.com вчера в 07:46
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