В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.

с чего всё началось

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в ведомстве.

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Политика Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США «Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент. 100

Общество Sony отложила презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США Компания Sony решила перенести презентацию консоли PlayStation 5, которая должна была состояться 4 июня, из-за массовых беспорядков, которые вспыхнули более, чем в 20 штатах США. 17

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 153

Происшествия В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой В Крыму нашли тело пропавшей шестилетней девочки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по региону. 247

Общество МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7. 33

Кино Соня Девиль претендует на главную роль в сериале «Бэтвумен» Соня Девиль может стать исполнительницей главной роли в сериале «Бэтвумен». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».

Политика Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым. 296

Авто «КамАЗ» начал испытания нового автобуса «КамАЗ» приступил к предварительным испытаниям нового городского автобуса «НЕФАЗ-4299-30-52», представленного на выставке «Комтранс-2019» в Москве.

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 254

Происшествия В Астрахани полицейских подозревают в фальсификации уголовного дела В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые подозреваются в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в незаконном задержании.

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 819

Общество Кабмин определил правила выплат волонтерам Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. 184

Здоровье У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина. 2

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 2

Общество В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф. 31