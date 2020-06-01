Коронавирус
ТАССМинобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в ведомстве.
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с чего всё началось
В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.РИА Новости01:55
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Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Общество
Sony отложила презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США
Компания Sony решила перенести презентацию консоли PlayStation 5, которая должна была состояться 4 июня, из-за массовых беспорядков, которые вспыхнули более, чем в 20 штатах США.
Metaratings вчера в 15:50
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия
В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой
В Крыму нашли тело пропавшей шестилетней девочки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru вчера в 13:04
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Здоровье
В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19
Челябинск, 2 июня 2020, 09:17 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека с COVID-19.
REGNUM 02:17
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Кино
Соня Девиль претендует на главную роль в сериале «Бэтвумен»
Соня Девиль может стать исполнительницей главной роли в сериале «Бэтвумен». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
Подмосковье Сегодня 01:45
Политика
1 июля в России объявлен выходным днем
Первое июля, на которое назначено голосование по поправкам в Конституцию РФ, будет выходным днем.
ЛОТ вчера в 10:27
Политика
Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма
Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым.
ТАСС вчера в 08:50
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков.
Известия 00:36
Авто
«КамАЗ» начал испытания нового автобуса
«КамАЗ» приступил к предварительным испытаниям нового городского автобуса «НЕФАЗ-4299-30-52», представленного на выставке «Комтранс-2019» в Москве.
Автоновости дня вчера в 03:10
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Происшествия
В Астрахани полицейских подозревают в фальсификации уголовного дела
В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые подозреваются в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в незаконном задержании.
Канал 7+ 01:40
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса
RuNews24.ru вчера в 00:46
Общество
В Нью-Йорке введен комендантский час
МИР 24 вчера в 18:50
Здоровье
У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус
В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Происшествия
Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
Армия и оружие
Главком ВМФ утвердил приемный акт по новейшей АПЛ «Князь Владимир»
Главком ВМФ России в День Северного флота утвердил приемный акт по ракетному подводному крейсеру стратегического назначения «Князь Владимир».
ТК Звезда вчера в 05:30
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги
Чемпионат вчера в 16:24
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика
Путин назначил нового главу Следственного департамента МВД России
Газета.Ru вчера в 11:22