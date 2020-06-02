Коронавирус

ТАССТАССМинобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в ведомстве.
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Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.
РИА Новости01:55

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Военный врач рассказал об испытании вакцины от коронавируса

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В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

RT на русском01:10

Выбраны добровольцы для испытания вакцины против COVID-19

Газета.Ru04:16
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Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
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Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации, подписанные главой ведомства Анной Поповой.
Deita.ru вчера в 08:51
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Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
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В Ивановской области умер еще один пациент с коронавирусом

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На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
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Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
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Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — пояснила Абрамченко, отметив, что масштабные планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности.
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РБК вчера в 20:09
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

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В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР

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