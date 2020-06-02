В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.

с чего всё началось

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в ведомстве.

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

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