Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии

В качестве примера военные привели инцидент, который произошел больше года назад, когда Манбидж находился под тройным контролем. Вблизи него были военные коалиции во главе с США, курдские отряды, а также сирийские правительственные войска.
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с чего всё началось

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

О деталях инцидента Джеффри говорить не стал, отметив, что "все решалось по военным каналам". В Минобороны подчеркнули, что сейчас в Сирии между российскими и американскими военными сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения.
РИА Новости07:51

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Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

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В Минобороны рассказали про перехват военными США российского генерала в Сирии

Lenta.ru09:01

В Минобороны рассказали о «перехвате» США российского генерала в Сирии больше года назад

ТАСС08:09

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР

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РБК08:19

Минобороны РФ упрекнуло Пентагон в искусственном нагнетании обстановки в Сирии

Коммерсантъ08:32

В Минобороны порекомендовали Пентагону не нагнетать обстановку в Сирии

РЕН ТВ08:06
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Политика

В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
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Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РБК 11:01
Политика

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Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.
Газета.Ru 07:22
Происшествия

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
Газета.Ru 12:23
Кино

Lucasfilm заморозила сериал по «Звёздным войнам» об Оби-Ване Кеноби

Студия Lucasfilm заморозила работу над сериалом о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби.
News.ru вчера в 03:25
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
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Спорт

Россиянин Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира

В итоговом зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Большунов.
ГЛАС.RU 07:40
Общество

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
РИА Новости 01:51
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
РИА Новости 12:50
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой

В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
Экспресс газета вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой

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Происшествия

В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем

В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии.
Lenta.ru 11:34
Происшествия

В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек

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Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Происшествия

Под Оренбургом столкнулись машина скорой помощи и девять автомобилей

Авария с участием машины скорой помощи и еще девяти автомобилей произошла в субботу на трассе в Оренбургской области, различные травмы получили три человека.
ТАСС 08:27
Футбол

Линекер призвал уволить Сетьена после поражения в Валенсии

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поражение «Барселоны» в матче 21-го тура Примеры против «Валенсии» (0:2). Британец призвал уволить главного тренера каталонцев.
Бомбардир.ру 13:11
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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В Турции возросло число погибших при землетрясении

Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
РИА Новости вчера в 15:56
Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Коммерсантъ 13:12
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Disney снимет вторую часть блокбастера «Капитан Марвел»

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Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Биатлон

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости 10:26
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
РИА Новости 10:05
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
Общество

Посольство сочло шпиономанией обвинения в адрес торгпредства в Японии

Правоохранительные органы рассматривают версию о том, что подобные контакты были неоднократны, и сотрудники российского торгпредства получали секретные данные и ранее.
РБК 09:20
Футбол

«Зенит» крупно уступил «Зальцбургу» в товарищеском матче

В контрольном поединке на сборах в Катаре санкт-петербургский «Зенит» крупно проиграл австрийскому «Зальцбургу».
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Наука

Разработана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов

Ученые создали камеру для съемки прозрачных объектов.
ToDay News Ufa 22 января в 20:51
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Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
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