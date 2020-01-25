Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии

В качестве примера военные привели инцидент, который произошел больше года назад, когда Манбидж находился под тройным контролем. Вблизи него были военные коалиции во главе с США, курдские отряды, а также сирийские правительственные войска.
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с чего всё началось

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

О деталях инцидента Джеффри говорить не стал, отметив, что "все решалось по военным каналам". В Минобороны подчеркнули, что сейчас в Сирии между российскими и американскими военными сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения.
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