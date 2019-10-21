Армия и оружие
Lenta.ruМинобороны отреагировало на второй сбой на испытаниях ядерной триады
Ранее 21 октября Минобороны опровергло информацию о сбое при запуске межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р с атомной подлодки К-44 «Рязань». Как сообщалось, инцидент произошел из-за отказа некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска.
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с чего всё началось
Крылатые ракеты «Калибр» действительно ушли со второй-третьей попытки, подтвердил собеседник РБК, близкий к Генштабу. Учения «Гром-2019» проходили 15–17 октября.РБК12:39
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Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 08:40
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 12:09
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском 11:44
Авто
Обновлённую Skoda Octavia рассекретили до премьеры
Внешность новой Skoda Octavia, премьера которой состоится 11 ноября в головном офисе чешской компании в Млада-Болеславе, рассекречена.
Автоновости дня 10:19
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 12:26
Кино
Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»
Согласно первым оценкам, продолжение саги приятно удивило кинолюбителей.
ФАН 13:50
Политика
В Госдуме предложили бить рублем ИноСМИ за нарушение дня тишины в РФ
Крупный штраф грозит иностранному СМИ за вмешательство в выборы, заявил член совета Госдумы РФ Альдаби Шхагошев, 21 октября передают «Известия».
Красная весна 10:28
Общество
«Квартал 95» прокомментировал номер о сгоревшем доме Гонтаревой
Студия «Квартал 95», артисты которой на днях вместе с государственным хором Веревки показали номер о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, заявили, что довольны своей работой, и призвали не вмешивать в историю хор, который, по их мнению, ни в чем не виноват.
Украина.ру 11:58
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 12:40
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ вчера в 18:10
Общество
Эксгумация останков диктатора Франко пройдёт 24 октября
Перенос останков фашистского диктатора Франсиско Франко, правившего Испанией в 1939–1975 годах, из базилики Долины Павших на кладбище Эль-Пардо состоится утром 24 октября.
News.ru 08:32
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Кино
Работа над ошибками: Disney отправил «Мулан» на масштабные пересъемки
Впервые о киноадаптации мультфильма «Мулан» заговорили в 2015 году, когда Disney решила вернуть защитницу Китая на большие экраны.
Киноафиша России 08:59
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
Автоновости дня 05:48
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Политика
Bild: В одной из помоек Берлина нашли секретную переписку МИД по Украине
В одном из контейнеров для бумажных отходов в административном районе Берлина Вильмерсдорф была обнаружена тайная переписка высокопоставленных работников немецкого посольства на Украине, пишет германский таблоид Bild.
Евразия Daily 13:42
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley
Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.
РИА Новости 12:20
Происшествия
В Якутске в подъезде дома нашли маленького ребенка
В Якутии следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде дома в Якутске полуторогодовалого ребёнка.
Байкал Медиа Консалтинг 09:21
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости вчера в 08:32
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 09:53
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48