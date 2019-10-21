Крылатые ракеты «Калибр» действительно ушли со второй-третьей попытки, подтвердил собеседник РБК, близкий к Генштабу. Учения «Гром-2019» проходили 15–17 октября.

с чего всё началось

Ранее 21 октября Минобороны опровергло информацию о сбое при запуске межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р с атомной подлодки К-44 «Рязань». Как сообщалось, инцидент произошел из-за отказа некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска.

Минобороны отреагировало на второй сбой на испытаниях ядерной триады

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.

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Экономика В России выросло число долларовых миллиардеров Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.

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Политика Bild: В одной из помоек Берлина нашли секретную переписку МИД по Украине В одном из контейнеров для бумажных отходов в административном районе Берлина Вильмерсдорф была обнаружена тайная переписка высокопоставленных работников немецкого посольства на Украине, пишет германский таблоид Bild.

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