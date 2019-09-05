Армия и оружие
КоммерсантъМинобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
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с чего всё началось
В свою очередь, как сообщило агентство Al-Masdar со ссылкой на заявление организации «Национальный фронт освобождения», которая поддерживается Турцией, несколько российских спецназовцев были убиты и ранены при попытке проникнуть через линию фронта в районе города Ааджаз.Новая газета09:21
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Происшествия
В Колпино иномарка сбила двоих детей
Online47.ru 13:45
Политика
В Госдуме отказались ехать в Германию на встречу с Deutsche Welle
Ранее в Госдуму поступило письмо от главы генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна, в котором он указал, что телерадиокомпания находится под юрисдикцией Германии и подконтрольна немецким надзорным органам, поэтому не может принимать участие в расследовании вместе с депутатами Госдумы.
REGNUM вчера в 11:45
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Авто
Классический Volkswagen Beetle переделали в электромобиль
Питание электродвигателя мощностью 82 л.с. осуществляется от литий-ионной батареи мощностью 36,8 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода в 200 км. Volkswagen e-Beetle получил усиленное шасси и новые тормозные механизмы, а масса модели составляет 1 280 кг.
32CARS.ru 09:30
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости 12:21
Технологии
В Эльдорадо внедрили биометрическую систему учета персонала
Группа «М.Видео – Эльдорадо», внедрила систему учёта рабочего времени персонала, основанную на биометрии, в розничной сети «Эльдорадо».
Retail & Loyalty 05:40
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе
В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 06:49
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Происшествия
В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области
В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
Газета.Ru 12:49
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат 17:29
Политика
Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit
Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.
Российская газета 17:51
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru вчера в 23:23
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Космос
Космический модуль лунной миссии Индии вышел на круговую орбиту
REGNUM 03 сентября в 05:37
Здоровье
В клинике МЧС начнут бесплатно лечить петербуржцев
Клиника МЧС начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.
АБН вчера в 19:30
Здоровье
Врачи советуют не искать симптомы болезней в интернете
Люди, у которых ипохондрия, часто ищут свои симптомы в интернете, хотя с таким невротическим расстройством нужно идти к психиатру, так как только врач может определить, это медицинская или психологическая проблема.
Медпульс 19:42
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей 06:28
Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Шоу-бизнес
«Ни стыда, ни совести»: Марина Федункив показала стройные ноги
Артистка вышагивает в длинном блестящем красном платье с глубоким разрезом. Не заметить стройные ноги невозможно.
Телепрограмма 03:26
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон приступил к тренировкам
Sport24.ru 17:32
Общество
Медведев выделил деньги на закупку лекарств для тяжелобольных детей
Из Резервного фонда правительства РФ будут выделены деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, которые не производятся в России.
REGNUM 07:27
Политика
Украина не захотела особого статуса в Евросоюзе
Ранее президент Словении Борут Пахор, выступая на проходившем в словенском городе Блед 14-м Стратегическом форуме, предложил ЕС предоставить странам Западных Балкан полноценное членство в союзе, а Украине и Турции – особый статус.
Взгляд.ру вчера в 08:45
Политика
Захарова: Россию не позвали на мероприятия в Польшу из-за НАТО
За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО.
РЕН ТВ вчера в 22:39