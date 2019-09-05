с чего всё началось

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.

Политика В Госдуме отказались ехать в Германию на встречу с Deutsche Welle Ранее в Госдуму поступило письмо от главы генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна, в котором он указал, что телерадиокомпания находится под юрисдикцией Германии и подконтрольна немецким надзорным органам, поэтому не может принимать участие в расследовании вместе с депутатами Госдумы.

Технологии Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

Авто Классический Volkswagen Beetle переделали в электромобиль Питание электродвигателя мощностью 82 л.с. осуществляется от литий-ионной батареи мощностью 36,8 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода в 200 км. Volkswagen e-Beetle получил усиленное шасси и новые тормозные механизмы, а масса модели составляет 1 280 кг.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.

Технологии В Эльдорадо внедрили биометрическую систему учета персонала Группа «М.Видео – Эльдорадо», внедрила систему учёта рабочего времени персонала, основанную на биометрии, в розничной сети «Эльдорадо».

Музыка Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.

Происшествия В Казани грузовик въехал в людей около рынка В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.

Происшествия В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.

Политика Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Кино Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров "5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.

Наука Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.

Политика Собчак в Киеве рассказала, чей Крым По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".

Здоровье В клинике МЧС начнут бесплатно лечить петербуржцев Клиника МЧС начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.

Здоровье Врачи советуют не искать симптомы болезней в интернете Люди, у которых ипохондрия, часто ищут свои симптомы в интернете, хотя с таким невротическим расстройством нужно идти к психиатру, так как только врач может определить, это медицинская или психологическая проблема.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.

Политика Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.

Политика МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Шоу-бизнес «Ни стыда, ни совести»: Марина Федункив показала стройные ноги Артистка вышагивает в длинном блестящем красном платье с глубоким разрезом. Не заметить стройные ноги невозможно.

Общество Медведев выделил деньги на закупку лекарств для тяжелобольных детей Из Резервного фонда правительства РФ будут выделены деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, которые не производятся в России.

Политика Украина не захотела особого статуса в Евросоюзе Ранее президент Словении Борут Пахор, выступая на проходившем в словенском городе Блед 14-м Стратегическом форуме, предложил ЕС предоставить странам Западных Балкан полноценное членство в союзе, а Украине и Турции – особый статус.