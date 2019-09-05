Армия и оружие
КоммерсантъМинобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
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Вести.Ru 05:30
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В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
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СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone
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РБК 11:25
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