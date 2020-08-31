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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.В источнике
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Телеканал 360°

Минобороны опровергло заявление НАТО о пересечении Су-27 границ Дании

Телеканал 360°20:02
ТАСС

Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27

ТАСС18:07
РБК

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

РБК19:26
Царьград

«Подтверждено средствами объективного контроля»: В Минобороны указали на ошибку НАТО

Царьград19:16
RT на русском

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

RT на русском18:13
РИА Новости

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

РИА Новости17:49
News.ru

Минобороны России отрицает нарушение Су-27 границы Дании

News.ru20:36

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.рувчера в 02:58
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera30 августа в 01:46
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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