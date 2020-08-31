Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
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Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.В источнике
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Минобороны опровергло заявление НАТО о нарушении российским Су-27 границ Дании
Российская газета20:47