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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.В источнике
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Московский Комсомолец

В России опровергли заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27

Московский Комсомолец21:25
Телеканал 360°

Минобороны опровергло заявление НАТО о пересечении Су-27 границ Дании

Телеканал 360°20:02
Lenta.ru

Россия отреагировала на обвинения НАТО в нарушении Су-27 границы Дании

Lenta.ru18:45
РБК

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

РБК19:26
RT на русском

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

RT на русском18:13
РИА Новости

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

РИА Новости17:49
ТАСС

Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27

ТАСС18:07

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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В России смоделировали два сценария развития ситуации с коронавирусом

Учёные смоделировали два сценария: оптимистичный подразумевает продолжение тренда на снижение темпов прироста, негативный — вторую волну эпидемии, при этом в качестве условной даты её начала названо 14 сентября.
RT на русскомвчера в 12:20
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Министерство труда предложило утвердить список профессий, представителей которых обяжут проходить тест на ВИЧ

В перечень вошли врачи, медицинский персонал и специалисты центров по профилактике и борьбе со СПИДом, лабораторий, осуществляющих обследование населения на ВИЧ-инфекцию, а также предприятий по изготовлению иммунобиологических препаратов.
Эхо Москвы19:07

Семь сотрудников МВД Южной Осетии арестованы из-за смерти задержанного

В Южной Осетии арестовали семерых сотрудников МВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий по резонансному делу о смерти жителя Цхинвала Инала Джабиева, после которой в республике начались акции протеста.
Интерфаксвчера в 14:24
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