Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
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Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.В источнике
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В России опровергли заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27
Московский Комсомолец21:25