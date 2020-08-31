Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Российский истребитель Су-27 не нарушал границы Дании. Об этом заявили в Минобороны России в ответ на обвинения НАТО, сообщает ТАСС. В военном ведомстве отметили, что полет Су-27 проходил над нейтральными водами Балтийского моря и границу королевства не нарушал.