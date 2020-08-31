Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
Смотрите также
В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина
Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием
«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
СМИ сообщили о минировании памятника Кобзону на кладбище в Москве
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Дмитрий Певцов опроверг слухи о нахождении в коме
Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана
В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года
Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
Актриса Наталья Рудова опубликовала фото разбитого лица
ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтийским морем
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц
Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Партия президента победила на парламентских выборах в Черногории
Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП
Российский истребитель Су-27 не нарушал границы Дании. Об этом заявили в Минобороны России в ответ на обвинения НАТО, сообщает ТАСС. В военном ведомстве отметили, что полет Су-27 проходил над нейтральными водами Балтийского моря и границу королевства не нарушал.В источнике
Подробнее о событии