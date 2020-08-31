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РБК
РБК

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Российский истребитель Су-27 не нарушал границы Дании. Об этом заявили в Минобороны России в ответ на обвинения НАТО, сообщает ТАСС. В военном ведомстве отметили, что полет Су-27 проходил над нейтральными водами Балтийского моря и границу королевства не нарушал.В источнике
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Lenta.ru

Россия отреагировала на обвинения НАТО в нарушении Су-27 границы Дании

Lenta.ru18:45
РБК

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

РБК19:26
ТАСС

Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27

ТАСС18:07
Известия

Минобороны опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

Известия18:39
РИА Новости

Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

РИА Новости17:49
RT на русском

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

RT на русском18:13
Телеканал 360°

Российский истребитель перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Телеканал 360°вчера в 13:04

В Иркутской области 18 медиков получили государственные награды

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который находится с рабочим визитом в Иркутской области, 31 августа 2020 года вручил государственные награды 18 медикам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 06:06
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В российском даркнете появились данные американских избирателей

В российском даркнете появились данные американских избирателей На одной из российских хакерских площадок выложили базы данных 7,6 млн избирателей Мичигана, а также миллионов жителей других штатов США.
Коммерсантъ17:48

Curiosity заснял дьявольский пылевой вихрь на Марсе

Эксперты предполагают, что такие пылевые вихри на Марсе достаточно распространены, однако следить за ними сложно, поскольку наблюдательные возможности ученых ограничены, а сами «пылевые дьяволы» относительно недолговечны.
Популярная механикавчера в 09:44

Министерство труда предложило утвердить список профессий, представителей которых обяжут проходить тест на ВИЧ

В перечень вошли врачи, медицинский персонал и специалисты центров по профилактике и борьбе со СПИДом, лабораторий, осуществляющих обследование населения на ВИЧ-инфекцию, а также предприятий по изготовлению иммунобиологических препаратов.
Эхо Москвы19:07