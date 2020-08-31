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РБК
РБК

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Российский истребитель Су-27 не нарушал границы Дании. Об этом заявили в Минобороны России в ответ на обвинения НАТО, сообщает ТАСС. В военном ведомстве отметили, что полет Су-27 проходил над нейтральными водами Балтийского моря и границу королевства не нарушал.В источнике
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Телеканал 360°

Минобороны опровергло заявление НАТО о пересечении Су-27 границ Дании

Телеканал 360°20:02
News.ru

Минобороны России отрицает нарушение Су-27 границы Дании

News.ru20:36
ТАСС

Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27

ТАСС18:07
Царьград

«Подтверждено средствами объективного контроля»: В Минобороны указали на ошибку НАТО

Царьград19:16
RT на русском

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

RT на русском18:13
РИА Новости

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

РИА Новости17:49
РБК

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

РБК19:26

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Умер писатель Владислав Крапивин

Уральский писатель Владислав Крапивин скончался во вторник в реанимации Свердловской областной больницы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости00:36
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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
РИА Новости23:40
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Нижегородские НКО получили более 26 млн рублей президентских грантов

Самый крупный грант среди нижегородских компаний получил семейный центр «Лада» -- организация выиграла 5,4 млн руб. на проект «Ресурсы семьи – основа устойчивости сообщества» (поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактика разводов).
Коммерсантъ Нижний Новгородвчера в 08:51

Учёные: Гипотетическая Девятая планета может быть чёрной дырой

Как сообщает ToDay News Ufа, согласно гипотезе, которую выдвинули специалисты после своего последнего исследования, она Девятая планета, или первичная черная дыра, расположена в самых отдалённых областях Солнечной системы.
ToDay News Ufa29 августа в 09:52
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