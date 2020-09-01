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Военное дело
Военное дело

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Как следует из сообщения, 28 августа текущего года истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США.В источнике
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Газета.Ru

Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении датских границ

Газета.Ru03:54
Российская газета

Минобороны опровергло заявление НАТО о нарушении российским Су-27 границ Дании

Российская газета20:47
Царьград

«Подтверждено средствами объективного контроля»: В Минобороны указали на ошибку НАТО

Царьград19:16
Телеканал 360°

Минобороны опровергло заявление НАТО о пересечении Су-27 границ Дании

Телеканал 360°20:02
RT на русском

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

RT на русском18:13
РИА Новости

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

РИА Новости17:49
ТАСС

Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27

ТАСС18:07

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Газета.Ruвчера в 16:32
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Шойгу назвал Военную академию РВСН лучшим военным вузом страны

Побывавший в День знания на торжественном построении курсантов Военной академии РВСН имени Петра Великого глава Минобороны РФ назвал академию лучшим военным политехническим вузом России.
Политическая Экспертиза02:40

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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Лукашенко призвал белорусов «направлять энергию в созидательное русло»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах, заявил, что «жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось», теперь «пора направлять энергию в созидательное русло».
Взгляд.ру03:59
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Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
Ведомостивчера в 13:04
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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