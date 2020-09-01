Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
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Как следует из сообщения, 28 августа текущего года истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США.В источнике
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Минобороны опровергло заявление НАТО о нарушении российским Су-27 границ Дании
Российская газета20:47