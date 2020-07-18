Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
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Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

Газета.Ru13:47

Минобороны отвергло связь между проверкой войск и конфликтом в Закавказье

РИА Новости12:47

В Минобороны отвергли связь учений в РФ с обострением между Азербайджаном и Арменией

ТАСС10:13

Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом

Комсомольская правда10:31

Минобороны прокомментировало проверку боеготовности в ВС России

RT на русском10:20

Минобороны проинформировало иностранных партнеров о внезапной проверке войск

Известия10:11

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

РБК11:23
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Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Одесса — Рени, сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
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Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
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Общество

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За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360.
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Кадыров потребовал от Зеленского извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
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Политика

Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
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«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

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102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
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Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
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Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
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Собянин выразил надежду на празднование Дня города в 2020 году

День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии коронавируса и пройдет по расписанию, если ситуация не ухудшится.
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В сети появилось видео избиения женщины в днепропетровской маршрутке.
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Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции

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Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
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