Армия и оружие
Газета.RuМинобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
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Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом
Комсомольская правда10:31
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Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Одесса — Рени, сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
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Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
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ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
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Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
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Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
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Черданцев об интересе «Спартака» к Урунову: «Жить на продаже талантов – неблагодарное дело. Тут титулы нужно выигрывать, ежегодно»
Комментатор Георгий Черданцев высказался об интересе «Спартака» к хавбеку «Уфы» Остону Урунову.
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Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
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Собянин выразил надежду на празднование Дня города в 2020 году
День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии коронавируса и пройдет по расписанию, если ситуация не ухудшится.
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Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
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Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15