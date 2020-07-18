Коронавирус
РБКМинобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин журналистам, передает «Интерфакс»
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Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом
Комсомольская правда10:31
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
Кино
Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»
Российская газета вчера в 05:02
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
Общество
В китайском Урумчи объявили режим военного времени из-за коронавируса
В городе на время населению запретили собираться большими группами в одном месте.
Актуальные Новости 11:29
Политика
Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края
Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК 11:31
Общество
Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
Происшествия
В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек
Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Одесса-Рени», сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Армия и оружие
Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»
Гиперзвуковая ракета США не смогла обойти разработанный в РФ «Авангард».
Дни24 06:39
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Освободить автовладельцев от уплаты налога на транспорт при длительном простое автомобиля (более 6 месяцев) предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Российская газета 07:17
Здоровье
Объяснено воздействие коронавируса на мозг
Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил воздействие коронавируса на мозг.
Lenta.ru 10:35
Общество
Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме
Рестораны и кафе в Калининградской области с понедельника возобновят в ограниченном режиме работу, приостановленную из-за коронавируса, но лишь в некоторых муниципалитетах, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 11:32
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Футбол
Кафельников не верит в победу «Спартака» над «Зенитом» в матче Олимп - КР
Российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", передает "СЭ".
Газета.Ru 11:12
Здоровье
Продолжительность жизни увеличивает потребление растительного белка
Ученые обнаружили, что именно белок является 15%-ой долей ежедневного рациона людей, причем - 40% относится к пище, богатой растительными белковыми волокнами, а 60% приходятся на долю протеинов животного происхождения.
Live24 16 июля в 09:26
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20
Политика
В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
Футбол
Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за Санчо
Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за своего атакующего полузащитника Джейдона Санчо.
Евро-футбол.ру вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович заговорили через две недели после развода актера с Агатой Муцениеце.
Вокруг ТВ вчера в 03:53
Общество
Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится
Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.
Интерфакс 11:31
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20