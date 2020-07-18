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Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин журналистам, передает «Интерфакс»
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Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

РБК11:23

В Минобороны отвергли связь между учениями и обострением в Закавказье

РИА Новости10:35

Россия предупреждала иностранных партнеров о внезапной проверке войск и флотов

Газета.Ru10:20

Минобороны прокомментировало проверку боеготовности в ВС России

RT на русском10:20

Минобороны проинформировало иностранных партнеров о внезапной проверке войск

Известия10:11

Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом

Комсомольская правда10:31

В Минобороны отвергли связь учений в РФ с обострением между Азербайджаном и Арменией

ТАСС10:13
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Здоровье

Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день

Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
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Кино

Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»

Российская газета вчера в 05:02
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
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Общество

Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

Интерфакс 10:34
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Происшествия

Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

РБК 06:21
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Шоу-бизнес

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
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Общество

В китайском Урумчи объявили режим военного времени из-за коронавируса

В городе на время населению запретили собираться большими группами в одном месте.
Актуальные Новости 11:29
Политика

Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК 11:31
Общество

Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
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Происшествия

В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек

Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Одесса-Рени», сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
8
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
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Армия и оружие

Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»

Гиперзвуковая ракета США не смогла обойти разработанный в РФ «Авангард».
Дни24 06:39
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Освободить автовладельцев от уплаты налога на транспорт при длительном простое автомобиля (более 6 месяцев) предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Российская газета 07:17
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Здоровье

Объяснено воздействие коронавируса на мозг

Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил воздействие коронавируса на мозг.
Lenta.ru 10:35
3
Общество

Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме

Рестораны и кафе в Калининградской области с понедельника возобновят в ограниченном режиме работу, приостановленную из-за коронавируса, но лишь в некоторых муниципалитетах, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 11:32
Футбол

Кавазашвили извинился за слова о проблемах Бубнова перед его женой

ФАН вчера в 20:34
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Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Футбол

Кафельников не верит в победу «Спартака» над «Зенитом» в матче Олимп - КР

Российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", передает "СЭ".
Газета.Ru 11:12
Здоровье

Продолжительность жизни увеличивает потребление растительного белка

Ученые обнаружили, что именно белок является 15%-ой долей ежедневного рациона людей, причем - 40% относится к пище, богатой растительными белковыми волокнами, а 60% приходятся на долю протеинов животного происхождения.
Live24 16 июля в 09:26
2
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20
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Политика

В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю

В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
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Космос

«Роскосмос» подтвердил информацию NASA о «сверхбыстром» полете к МКС

Известия 10:06
3
Футбол

Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за Санчо

Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за своего атакующего полузащитника Джейдона Санчо.
Евро-футбол.ру вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович заговорили через две недели после развода актера с Агатой Муцениеце.
Вокруг ТВ вчера в 03:53
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Общество

Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится

Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.
Интерфакс 11:31
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости 08:05
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Шоу-бизнес

Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры

Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
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