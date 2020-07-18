Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин журналистам, передает «Интерфакс»

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

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