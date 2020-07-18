Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанским конфликтом. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин журналистам, передает «Интерфакс».

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7,2K

Общество Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции. 510

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 92

Общество Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 12

Политика Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно. 159

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 293

Футбол «Бернли» обыграл «Норвич», игравший вдевятером с конца первого тайма Матч АПЛ «Норвич» – «Бернли» завершился со счетом 0:2. Счет был открыт в конце первого тайма (45+5).

Общество На территории Подмосковья остаются подтопленными 25 домов и 41 участок В связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося сильными ливнями, на территории подмосковных Можайского и Наро-Фоминского городских округов остаются подтопленными: 41 дачный участок, 25 дачных домов, перелиты два участка дороги, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС. 1

Автоспорт В Honda заменят двигатель на машине Гасли В Honda подтвердили, что француз получит новую силовую установку в гонке, но не будет оштрафован.

Политика Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных». 138

Политика Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе. 36

Шоу-бизнес Фигуристка Юлия Липницкая засветила на фото округлившийся живот Спортсменка не афиширует свое интересное положение, но накануне она показала снимок, на котором заметны изменения в ее фигуре.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. 93

Здоровье Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области. 16