Армия и оружие

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Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанским конфликтом. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин журналистам, передает «Интерфакс».
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Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

Газета.Ru13:47

Минобороны проинформировало иностранных партнеров о внезапной проверке войск

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Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

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В Минобороны отвергли связь учений в РФ с обострением между Азербайджаном и Арменией

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Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

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Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
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Наука

Ученые оценили возможность заражения коронавирусом от комаров

Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара.
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Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
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В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
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Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов расстаться с Жиго

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Новый кроссовер Toyota Harrier бьет рекорды продаж в Японии

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На территории Подмосковья остаются подтопленными 25 домов и 41 участок

В связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося сильными ливнями, на территории подмосковных Можайского и Наро-Фоминского городских округов остаются подтопленными: 41 дачный участок, 25 дачных домов, перелиты два участка дороги, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.
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В Honda заменят двигатель на машине Гасли

В Honda подтвердили, что француз получит новую силовую установку в гонке, но не будет оштрафован.
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Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
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Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
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Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе.
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Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
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Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале

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