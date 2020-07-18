Армия и оружие
РБКМинобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанским конфликтом. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин журналистам, передает «Интерфакс».
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Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом
Комсомольская правда10:31
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