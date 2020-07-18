"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

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