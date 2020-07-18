Армия и оружие
Газета.RuМинобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
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Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом
Комсомольская правда10:31
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Общество
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
Комсомольская правда 16:46
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Авто
АвтоВАЗ заменил поставщика сидений для автомобилей Lada
Как пишет ТАСС, новый резидент особой экономической зоны «Тольятти» должен запустить выпуск сидений для автомобилей, а также комплектующим к ним.
Avtovesti.com 15:42
Политика
Путин пока не принял решение о назначении врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин пока не принял решение о назначении временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
Rambler News Service вчера в 06:56
Происшествия
Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке
Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
РИА Новости 12:44
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Футбол
«Арсенал» установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии
Лондонский "Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии.
Газета.Ru 17:05
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.
Piter.tv 03:07
Политика
На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы
Сам задержанный утверждает, что медали предназначались для харьковских ветеранов войны. В СБУ подтвердили факт изъятия медалей.
Общественная служба новостей вчера в 13:39
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 15:47
Политика
Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану
Если говорить без излишней политкорректности, продолжил эксперт, то в Карабахе произошла этническая чистка, и там не осталось азербайджанцев.
Украина.ру 07:44
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Армия и оружие
ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии
Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево.
Известия вчера в 09:18
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Спорт
Глава РУСАДА: я не буду заканчивать жизнь самоубийством
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни.
Газета.Ru 16:36
Технологии
Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников
В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Общество
В Новосибирском зоопарке родились 16 голубоглазых детенышей манула
В Новосибирском зоопарке сразу три самки манулов принесли потомство - в общей сложности появились на свет 16 голубоглазых и непоседливых детенышей.
Online47.ru 16:35
Общество
Пенсионеры имеют право на ряд неочевидных налоговых льгот в России
Помимо бесплатной диспансеризации и дополнительного оплачиваемого отпуска, пожилые люди имеют право на ряд налоговых послаблений.
Экономика сегодня 14:44
Армия и оружие
Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках
Вооруженные силы Армении с начала эскалации конфликта на армяно- азербайджанской границе уничтожили три танка армии Азербайджана.
Lenta.ru 16:11
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com вчера в 10:28
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Культура
Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов
Московский Комсомолец вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 16 июля в 02:57