Армия и оружие
Газета.RuМинобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
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Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом
Комсомольская правдавчера в 10:31
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:20, Ашберн
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
Финансы
В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году
В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
Evo-rus.com 00:44
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Космос
В ОАЭ наметили запуск первого арабского космического аппарата к Марсу
Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, но перенесли его из-за плохих погодных условий.
Говорит Москва 17 июля в 04:58
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
REGNUM вчера в 11:07
Общество
Эксперт рассказал, когда вакцину от COVID-19 протестируют на детях
Ранее сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа.
Газета.Ru 00:54
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Единоборства
Фазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172
Киргизский боец Рафаэль Физиев победил англичанина Марка Диакези на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Газета.Ru вчера в 22:20
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
Армия и оружие
Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР на заседании комитета
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
РБК вчера в 23:50
Происшествия
Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ
18 июля трагически и скоропостижно оборвалась жизнь хорошего человека, Руководителя с большой буквы — управляющего директора ООО «ЭкоТек» Андрея Ивановича Функа.
ВашГород.ру вчера в 22:11
Экономика
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
РИА Новости 17 июля в 01:00
Авто
Haval презентовал обновленный логотип бренда
Бренд Haval презентовал свой новый логотип, который сменился в очередной раз.
Picsnews.net вчера в 12:22
Кино
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv 17 июля в 13:40
Футбол
Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
Татар-информ вчера в 10:44
Единоборства
Чемпиону UFC Яну подарили автомобиль в Екатеринбурге
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну подарили автомобиль в честь завоевания титула.
ТАСС Спорт 17 июля в 08:45
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове вчера в 19:08
Музыка
Совместный альбом выпустят Пол Маккартни и Ринго Старр
Бывшие участники легендарного квартета The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр намерены выпустить совместный мини-альбом.
Соловей.Инфо вчера в 04:39
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
Здоровье
На Алтае за сутки выявили 19 носителей коронавируса
REGNUM 16 июля в 23:04
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13