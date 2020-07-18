Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
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Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

Газета.Ruвчера в 13:47

В Минобороны отвергли связь учений в РФ с обострением между Азербайджаном и Арменией

ТАССвчера в 10:13

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

РБКвчера в 11:23

Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом

Комсомольская правдавчера в 10:31

Минобороны прокомментировало проверку боеготовности в ВС России

RT на русскомвчера в 10:20

Минобороны проинформировало иностранных партнеров о внезапной проверке войск

Известиявчера в 10:11

Минобороны отвергло связь между проверкой войск и конфликтом в Закавказье

РИА Новостивчера в 12:47
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском вчера в 04:49
5,3K
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК вчера в 18:46
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
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Финансы

В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году

В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
Evo-rus.com 00:44
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Общество

Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»

Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
1,2K
Космос

В ОАЭ наметили запуск первого арабского космического аппарата к Марсу

Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, но перенесли его из-за плохих погодных условий.
Говорит Москва 17 июля в 04:58
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

REGNUM вчера в 11:07
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Общество

Эксперт рассказал, когда вакцину от COVID-19 протестируют на детях

Ранее сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа.
Газета.Ru 00:54
31
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
1,1K
Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
7,2K
Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
2K
Единоборства

Фазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172

Киргизский боец Рафаэль Физиев победил англичанина Марка Диакези на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Газета.Ru вчера в 22:20
Общество

Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения

Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
6
Политика

Рэпер Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие 19 июля

Известия 00:20
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Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета 17 июля в 23:05
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Политика

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
14
Армия и оружие

Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР на заседании комитета

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
РБК вчера в 23:50
Происшествия

Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ

18 июля трагически и скоропостижно оборвалась жизнь хорошего человека, Руководителя с большой буквы — управляющего директора ООО «ЭкоТек» Андрея Ивановича Функа.
ВашГород.ру вчера в 22:11
9
Экономика

Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
РИА Новости 17 июля в 01:00
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Авто

Haval презентовал обновленный логотип бренда

Бренд Haval презентовал свой новый логотип, который сменился в очередной раз.
Picsnews.net вчера в 12:22
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Кино

Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры

Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv 17 июля в 13:40
Футбол

Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу

Татар-информ вчера в 10:44
Единоборства

Чемпиону UFC Яну подарили автомобиль в Екатеринбурге

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну подарили автомобиль в честь завоевания титула.
ТАСС Спорт 17 июля в 08:45
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове вчера в 19:08
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Музыка

Совместный альбом выпустят Пол Маккартни и Ринго Старр

Бывшие участники легендарного квартета The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр намерены выпустить совместный мини-альбом.
Соловей.Инфо вчера в 04:39
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Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
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Здоровье

На Алтае за сутки выявили 19 носителей коронавируса

REGNUM 16 июля в 23:04
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Экономика

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13
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