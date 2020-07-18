Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
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Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом

Комсомольская правда10:31

Минобороны отвергло связь между проверкой войск и конфликтом в Закавказье

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В Минобороны отвергли связь учений в РФ с обострением между Азербайджаном и Арменией

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