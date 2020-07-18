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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.В источнике
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Газета.Ru

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

Газета.Ruвчера в 13:47
RT на русском

Минобороны прокомментировало проверку боеготовности в ВС России

RT на русскомвчера в 10:20
РБК

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

РБКвчера в 11:23
Комсомольская правда

Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом

Комсомольская правдавчера в 10:31
РИА Новости

Минобороны отвергло связь между проверкой войск и конфликтом в Закавказье

РИА Новостивчера в 12:47
Известия

Минобороны проинформировало иностранных партнеров о внезапной проверке войск

Известиявчера в 10:11
ТАСС

В Минобороны отвергли связь учений в РФ с обострением между Азербайджаном и Арменией

ТАССвчера в 10:13
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«Роскосмос» подтвердил информацию NASA о «сверхбыстром» полете к МКС

«Роскосмос» в субботу, 18 июля, подтвердил данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о «сверхбыстрой» схеме полета к МКС грузового корабля «Прогресс МС-15».
Известиявчера в 10:06
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Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Украинский военный эксперт Михаил Гончар ранее заявил, что за 36 часов можно уничтожить сначала Крымский мост, а затем и изолированную группировку войск России на территории полуострова.
Политическая Экспертизавчера в 12:13
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Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети в Великобритании.
ТАСС21:49
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Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью

Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19.
РБКвчера в 23:15
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Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов16 июля в 12:01
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Пехота Южного военного округа совершила марш по Кавказу на лошадях

Марш на лошадях по перевалам Кавказа совершили военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапных учений, заявил 18 июля начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 11:46

В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР

Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вестивчера в 18:32
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Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой

Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ruвчера в 16:59
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WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБКвчера в 16:22
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