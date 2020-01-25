Армия и оружие
ИзвестияМинобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии
Некоторые представители Пентагона нагнетают обстановку вокруг взаимодействия российских и американских военных в Сирии. В частности, речь идет об инциденте с «перехватом» США российской колонны в Манбидже, говорится в сообщении Минобороны России, опубликованном в субботу, 25 января.
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с чего всё началось
О деталях инцидента Джеффри говорить не стал, отметив, что "все решалось по военным каналам". В Минобороны подчеркнули, что сейчас в Сирии между российскими и американскими военными сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения.РИА Новости07:51
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