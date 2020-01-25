Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

Некоторые представители Пентагона нагнетают обстановку вокруг взаимодействия российских и американских военных в Сирии. В частности, речь идет об инциденте с «перехватом» США российской колонны в Манбидже, говорится в сообщении Минобороны России, опубликованном в субботу, 25 января.
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с чего всё началось

Минобороны прокомментировало «перехват» американцами колонны в Сирии

О деталях инцидента Джеффри говорить не стал, отметив, что "все решалось по военным каналам". В Минобороны подчеркнули, что сейчас в Сирии между российскими и американскими военными сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения.
РИА Новости07:51

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Минобороны прокомментировало «перехват» американцами колонны в Сирии

РИА Новости07:51

В Минобороны рассказали о «перехвате» США российского генерала в Сирии больше года назад

ТАСС08:09

В Минобороны порекомендовали Пентагону не нагнетать обстановку в Сирии

РЕН ТВ08:06

Минобороны ответило США на «перехват» российского генерала в Сирии

РБК08:19

Минобороны РФ упрекнуло Пентагон в искусственном нагнетании обстановки в Сирии

Коммерсантъ08:32

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

Известия08:31

Минобороны подтвердило «перехват» США российского генерала в Сирии

Московский Комсомолец08:09
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Биатлон

Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

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Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
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МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
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В Китае коронавирус диагностирован у самого молодого пациента

Двухлетний ребёнок стал самым молодым пациентом, у которого был диагностирован коронавирус нового типа в Китае.
REGNUM 08:43
Общество

В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.
РИА Новости 04:17
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Посольство РФ с китайской стороной прорабатывает вопрос организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй и закрытого из-за коронавируса города Уханя, заявил РИА Новости в субботу пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
РИА Новости 08:26
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Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Футбол

Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

РИА Новости 07:35
Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Ведомости вчера в 05:33
Армия и оружие

США назвали число пострадавших при ударе Ирана по авиабазе в Ираке

Rambler News Service вчера в 12:49
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Происшествия

В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту убийства трех мужчин

В городе Усть-Илимске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в одном из городских гаражных боксов.
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Политика

Помощник Путина Сурков подал в отставку

В Кремле термин «путинизм» не оценили, а также удивились понятию «политический лайфхак», но в целом подход Суркова одобрили: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эффект от работы Путина по «росту идей суверенитета, разрушению монополярности мира и поэтапному переходу в сторону многополярности» «трудно переоценить».
Lenta.ru 04:46
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец 08:39
Здоровье

Доктор раскрыл 5 лучших продуктов от старения кожи

Египетский доктор Абу Аль-Хаджадж раскрыл 5 лучших продуктов от старения кожи. Одним из вариантов являются томаты с оливковым маслом.
Актуальные Новости 23 января в 08:36
Здоровье

Роспотребнадзор: в России пока не выявили больных новым коронавирусом

Утром в субботу, 25 января, специалисты Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации не выявлено людей, которые заболели новым коронавирусом из Китая.
Аргументы недели 02:16
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
РЕН ТВ вчера в 11:34
Теннис

Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:52
Общество

Канделаки оценила поведение главы Чувашии в скандале с пожарными

REGNUM вчера в 18:08
Спорт

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Газета.Ru 07:25
Общество

В честь Дня студента губернатор Забайкалья зачитал рэп

В сети появилось видео, на котором Губернатор Забайкальского края Александр Осипов читает рэп.
Piter.tv 07:52
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Футбол

Комличенко прошел медосмотр в «Динамо»

Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России Николай Комличенко успешно прошел медосмотр в московском "Динамо".
Газета.Ru 04:25
Происшествия

Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии

В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
RT на русском 08:50
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
РБК вчера в 08:07
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Исследователи воссоздали голос жреца Несьямуна, который жил во время правления фараона Рамзеса XI.
Волга-Медиа вчера в 10:47
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости 06:29
Общество

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
ТАСС 04:23
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