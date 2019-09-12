Россия это делает, она объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем.

В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их. Об этом сообщает РИА "Новости". Кроме того, ведомство подчеркивает, что именно Соединенные Штаты ответственны за развал ДРСМД.

Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе

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