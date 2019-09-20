Армия и оружие
Ruposters.ruМинобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда
"Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике", - цитирует военное ведомство РИА Новости.
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Общество
В РПЦ не будут наказывать священников, поддержавших участников митингов в Москве
Ранее портал "Православие и мир" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".
ТАСС 16:55
Происшествия
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров
Спасатели тушат пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 17:30
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Религия
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
ТАСС 17:27
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Газета.Ru 05:28
Политика
Трамп проведет встречу с Зеленским на полях ГА ООН
Ведущий брифинга подтвердил, что Трамп собирается провести с Зеленским встречу на полях ГА ООН.
ТАСС 14:46
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета вчера в 07:18
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Интернет
Определен самый популярный пиратский контент у россиян
Большинство пользователей интернета в России пользуются пиратским, а не лицензионным контентом.
Lenta.ru 13:26
Игры
The Last of Us Part 2 покажут на State of Play
Шоу Sony State of Play состоится 24 сентября в 23:00 по московскому времени. Релиз The Last Of Us Part 2 ожидается в феврале 2020 года.
Cyber.sports.ru 11:04
Футбол
«Краснодар» расторг соглашение с Мамаевым
Вести.Ru 13:42
Происшествия
Самолет из Антальи совершил аварийную посадку в Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, летевший из турецкой Антальи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ридус 13:17
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Армия и оружие
Алиханов оценил слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил слова генерала США Джеффри Ли Харригана о прорыве ПВО.
Политика Сегодня 05:16
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Теннис
Теннисист Медведев прокомментировал победу над Рублевым
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 15:57
Авто
В России сертифицирован новый китайский кроссовер
Китайская компания GAC сертифицировала большой внедорожник GAC GS8 для рынка России.
Автоновости дня 18 сентября в 23:35
Авто
Daimler прекращает разработку ДВС
SpeedMe вчера в 15:45
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия 10:27
Политика
ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ
Объединенная авиастроительная корпорация предложила турецким авиакомпаниям купить российские лайнеры МС-21 и Sukhoi SuperJet.
DP.RU вчера в 12:51
Политика
Захарова прокомментировала резолюцию ЕП об исторической памяти
Принятие Европарламентом резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" - очередной виток грубой фальсификации истории, искажение прошлого недопустимо, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 11:23