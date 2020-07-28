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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области, сообщили в Минобороны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии. Это уже не первый случай с начала года, когда Хельсинки заявляют о нарушениях со стороны Москвы.
РИА Новости11:50
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RT на русском

В Минобороны рассказали о перелёте Су-27 из Карелии в Калининград

RT на русском12:15
Известия

В Минобороны рассказали о перелете Су-27 из Карелии в Калининград

Известия12:07
Газета.Ru

Минобороны отреагировало на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Газета.Ru13:13
Взгляд.ру

Минобороны отвергло нарушение финских границ российскими истребителями

Взгляд.ру12:29
ТАСС

Минобороны опровергло информацию о нарушении российскими истребителями границы Финляндии

ТАСС12:15
Lenta.ru

Россия отреагировала на обвинения Финляндии в нарушении воздушного пространства

Lenta.ru12:47
РИА Новости

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

РИА Новости11:50

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
РИА Новости11:40
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Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами

Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь.
Игромания.ру11:27
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В Москве число безработных за время эпидемии коронавируса выросло в 7 раз

По словам заместителя мэра, во время любой кризисной ситуации «происходит естественная очистка рынка от тех, кто менее эффективен, а те, кто более эффективен, наоборот, набирают новые силы, новые обороты».
Говорит Москва11:41
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

В свою очередь рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
Lenta.ruвчера в 07:56
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