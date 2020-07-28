Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.
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Авто
Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт»
По информации ведомства, Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт».
Газета DAILY 14:45
Игры
PlayStation 5 может получить сменные панели корпуса
Деловое.ТВ 14:40
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Авто
Пименов перечислил 12 вещей для путешествий на автомобиле
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал 12 вещей, которые обязательно нужно взять с собой в путешествие на автомобиле.
Автоновости дня 01:30
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Общество
Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»
От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.
VSE42.RU 12:17
Технологии
Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем
В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
Evo-rus.com 09:40
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Экономика
В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»
Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.
Lenta.ru 13:45
Политика
МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»
Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" в сервисах Google.
Газета.Ru 14:33
Общество
Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Футбол
Принадлежащая владельцу «Интера» телекомпания показала образ Месси на Миланском соборе
Телевизионная группа Suning, принадлежащая владельцу «Интера» Стивену Джану, анонсируя матч 37-го тура чемпионата Италии между «нерадзурри» и «Наполи», показала образ аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на Миланском соборе.
Чемпионат 14:38
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Футбол
ЦСКА предложил 7 млн евро за трансфер Карраскаля
Евро-футбол.ру 04:39
Политика
Тихановская ответила на вопрос «чей Крым?»
Ранее Тихановская впервые выступила с речью на государственном ТВ и рассказала о том, о чем не принято говорить на белорусском телевидении.
Lenta.ru 14:51
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Общество
Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Минобрнауки России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.
Газета.Ru 11:36
Шоу-бизнес
Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары
В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов.
Что происходит 06:38
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
Спорт
MMORPG Phantasy Star Online 2 появится в Steam 5 августа
Компания SEGA объявила о том, что ПК-версия масштабного многопользовательского ролевого онлайн-экшена Phantasy Star Online 2 выйдет в Steam 5 августа.
3DNews 14:35
Общество
Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей
Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
Происшествия
В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка
В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
РИА Новости 26 июля в 13:46