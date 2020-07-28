Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

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