Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
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Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области, сообщили в Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.
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