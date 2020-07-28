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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области, сообщили в Минобороны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.
РИА Новостивчера в 11:50
Подробнее о событии
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 29 июля

Интерфакс01:07
Эхо Москвы

Министерство обороны Финляндии утверждает, что два российских истребителя нарушили воздушное пространство страны

Эхо Москвы01:34
РИА Новости

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

РИА Новостивчера в 11:50
Lenta.ru

Россия отреагировала на обвинения Финляндии в нарушении воздушного пространства

Lenta.ruвчера в 12:47
ТАСС

Минобороны опровергло информацию о нарушении российскими истребителями границы Финляндии

ТАССвчера в 12:15
Фонтанка.Ру

Финляндия заподозрила два российских истребителя в нарушении воздушного пространства

Фонтанка.Рувчера в 11:11
RT на русском

В Минобороны рассказали о перелёте Су-27 из Карелии в Калининград

RT на русскомвчера в 12:15
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»

От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.
VSE42.RUвчера в 12:17
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Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили23:11
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Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран

Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ruвчера в 12:53
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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru18:13
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Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%

Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС03:20
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СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости04:20
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