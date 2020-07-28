Армия и оружие

Военное делоВоенное делоМинобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Министерстве обороны Финляндии заподозрили два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства страны. Расследованием инцидента занимается пограничная служба Финляндии.
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Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.
РИА Новостивчера в 11:50

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Россия отреагировала на обвинения Финляндии в нарушении воздушного пространства

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Министерство обороны Финляндии утверждает, что два российских истребителя нарушили воздушное пространство страны

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