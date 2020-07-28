Армия и оружие
Военное делоМинобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Министерстве обороны Финляндии заподозрили два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства страны. Расследованием инцидента занимается пограничная служба Финляндии.
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с чего всё началось
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.РИА Новостивчера в 11:50
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:22, Ашберн
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