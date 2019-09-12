Россия это делает, она объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем.

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства. Подчеркивается, что ответственность за развал ДРСМД лежит на США, выход американской стороны из договора создал серьезные риски для международной безопасности.

Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

Политика Мы не одиноки "Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Политика Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, набравший обороты при Петре Порошенко, узнал «Коммерсантъ».

Экономика «Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.

Экономика Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики "На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиулллина.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Армия и оружие Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».

Политика Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.

Общество Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.

Транспорт ОАО РЖД запускает кольцевой поезд ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.

Происшествия В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября В начале сентября текущего года стало известно, что Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить об угрозе.

Политика Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.

Политика В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день.

Происшествия На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.

Политика Сноуден назвал условие для своего возвращения в США В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.

Армия и оружие Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.

Футбол Стало известно название нового турнира УЕФА Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".

Политика Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности.

Экономика Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.