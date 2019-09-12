Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства. Подчеркивается, что ответственность за развал ДРСМД лежит на США, выход американской стороны из договора создал серьезные риски для международной безопасности.
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Россия это делает, она объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем.
— Сергей Рябков, российский дипломатИзвестия 07:14
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
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