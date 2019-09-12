Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства. Подчеркивается, что ответственность за развал ДРСМД лежит на США, выход американской стороны из договора создал серьезные риски для международной безопасности.
Читать в источнике
Комментировать22
Сергей Рябков
Россия это делает, она объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем.
— Сергей Рябков, российский дипломатИзвестия 07:14

Подробнее о событии

В Минобороны РФ прокомментировали заявление НАТО о «российских ракетах в Европе»

ТК Звезда14:25

Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

РИА Новости14:59

Рябков: Россия не испытывала запрещенные Договором о РСМД ракеты после развала соглашения

ТАСС06:19

Минобороны опровергло заявление генсека НАТО о размещении в Европе ракет

Российская газета15:06

Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе

Известия15:03

Россия отказалась размещать РСМД в Европе до появления там оружия США

News.ru15:41

Шойгу ответил генсеку НАТО на слова о новых российских ракетах в Европе

РБК15:09
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Здоровье

Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях

Парагвай запускает производство и продажу марихуаны в медицинских целях, компании скоро смогут получить соответствующие лицензии, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 19:44
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре

Пятый канал 15:11
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

РИА Новости 09:01
Космос

Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету

Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.
Портал Поиск 08:52
Общество

Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города

Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today 11:48
Общество

Меган Маркл представила коллекцию одежды

Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru 16:31
Армия и оружие

Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США

Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Вести.Ru 07:00
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Транспорт

ОАО РЖД запускает кольцевой поезд

ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
Кино

Джеки Чан отменил свой визит в Россию

Актер Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона", сообщили во вторник ТАСС организаторы визита артиста.
ТАСС 10 сентября в 07:22
Общество

Губернатор Смоленской области продаст резиденцию ради помощи больницам

РБК 10:42
Политика

В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Происшествия

Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов

Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика

Сенцов ритуально сжег тюремную робу на камеру

РЕН ТВ 16:03
Происшествия

Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

RT на русском 11:53
Общество

В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса

Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».
РБК 17:01
Политика

Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне

Неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне.
Политическая Экспертиза 13:06
Происшествия

Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе

По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Культура

«Мисс Украина – 2019» стала жительница Харькова

В этом году обладательницей короны стала жительница Харькова Маргарита Паша, сообщают «Вести».
МИР 24 17:39
Политика

Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 13 сентября

Тульская пресса 18:19
Политика

Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря страны Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности.
РБК 18:53
Футбол

«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание

Газета.Ru 09:58
Политика

Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад

Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.
Москва 24 07:49
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Происшествия

В Якутске эвакуировали жильцов дома после обрушения пола в тамбуре

РИА Новости 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное