Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства. Подчеркивается, что ответственность за развал ДРСМД лежит на США, выход американской стороны из договора создал серьезные риски для международной безопасности.
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Сергей Рябков
Россия это делает, она объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем.
— Сергей Рябков, российский дипломатИзвестия 07:14

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Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

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