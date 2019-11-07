Армия и оружие
RT на русскомМинобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота. Об этом во время посещения Северо-восточного ремонтного центра сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
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Экономика
Объём субсидий при рождении третьего ребёнка сократят в Кузбассе
Уточняется, что данные средства будут перераспределены между 21 субъектами РФ, где заметен рост числа семей, которые имеют право на получение выплат.
Политика
Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Происшествия
Светова отпустили после допроса в Следственном комитете
Допрос члена Либертарианской партии Михаила Светова окончился в ночь на 7 ноября, после чего его отпустили.
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Армия и оружие
Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную на территории Республики Тыва горную бригаду, где завершается строительство нового военного городка.
Космос
Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС
Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы
Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Политика
Желание перемен у россиян Кремль не взволновало
Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Спорт
Иран обыграл Мексику на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольной нефти в Сирии
В подконтрольных военным США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти, заявили в американском Госдепартаменте.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.