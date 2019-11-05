В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны. По данным источников «Известий» в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве.

с чего всё началось

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия". В ведомстве пояснили, что нынешний закон "О гостайне" не учитывает весь спектр армейской специфики.

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