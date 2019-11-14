Общество
РБКМинобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд
Министерство обороны подало иск к ПАО «Туполев» на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы. Суть претензий Минобороны в иске не указана, к производству заявление суд пока не принял.
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Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Экономика
«Яндекс» в 1,7 раза снизил стоимость недвижимости для экономии на налогах
Снижение кадастровой оценки означает для компании уменьшение налогов: ставка налога на недвижимость для организаций в Москве установлена на 2019 год в 1,6% от кадастровой стоимости объекта.
РБК 01:00
Общество
Три брата из Китая обманули Apple на $6 миллионов
Три брата (Житинг Ляо, Живей Луп Ляо и Жимин Ляо) из Китая переезжают в США.
The GEEK 03:47
Происшествия
Охранник, работавший в колледже Благовещенска, не имел разрешения
Разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел", - сказал Шишленин.
ТАСС 04:37
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Армия и оружие
«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
РИА Новости 03:49
Политика
В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.
РИА Новости 03:59
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Гаджеты
Безопасный браузер Brave добрался до релиза
Команда разработчиков выпустила первую версию браузера Brave, который позиционируется в качестве защищённого и лишённого рекламы веб-просмотрщика.
Игромания.ру 04:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Музыка
Больно смотреть: музыкальный критик оценил минский концерт Пугачевой
По оценке музыкального критика Сергея Соседова, выглядела Алла Борисовна на сцене настолько жалко, что на нее было больно смотреть.
SM News 04:26
Футбол
«Ливерпуль», «МЮ» и «Реал» поборются за Джейдона Санчо
Для «МЮ» Санчо является давней целью, а «Ливерпуль» — последний клуб, который связывался с «Боруссией» по поводу трансфера.
Матч ТВ 01:04
Политика
Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 19:57
Общество
Кузбасская полиция усмотрела нацистскую символику в числе 55
Полиция города Калтан Кемеровской области составила протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики) на юриста Дмитрия Миропольцева.
Тайга.инфо 02:10
Происшествия
В Воронеже молодой человек в платье танцевал посреди дороги
Молодой человек, нарядившийся в блестящее мини-платье, дефилировал по проезжей части и танцевал посреди дороги, сообщает издание Блокнот Воронежа.
Что происходит 04:59
Кино
Кончаловский рассказал об отставании России от США
Режиссер Андрей Кончаловский в интервью изданию "Аргументы и факты" поделился мыслями об "отставании" России от США.
Газета.Ru 02:37
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Игры
Rockstar извинилась за неудачный запуск Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar опубликовала пост, в котором компания принесла свои извинения за многочисленные проблемы, с которыми пришлось столкнуться игрокам на релизе ПК-версии Red Dead Redemption 2. По словам разработчиков, они постарались как можно быстрее разрешить все проблемы, но некоторые геймеры все ещё не могут играть в RDR 2 - к счастью, теперь это касается лишь небольшой группы игроков.
Gmbox.ru 02:10
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Армия и оружие
Украинские нацисты подбили автомобиль офицера ВСУ
Журналистская правда вчера в 02:23
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45