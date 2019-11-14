Общество
РБКМинобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд
Министерство обороны подало иск к ПАО «Туполев» на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы. Суть претензий Минобороны в иске не указана, к производству заявление суд пока не принял.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Политика
МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Происшествия
Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже
19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Путин назвал главные темы саммита БРИКС в России
Саммит БРИКС пройдет в России под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности и инновационного развития».
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России
Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
Авто
Качество автомобилей Lada начали проверять по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Армия и оружие
Российские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии
Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Хоккей
Сборная России проиграла команде WHL в матче молодёжной Суперсерии
Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
Политика
Медведев назначил нового куратора мусорной реформы
В пресс-службе Минприроды агентству пояснили, что Румянцев станет новым куратором реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Политика
В Тбилиси началась акция протеста после провала поправок в конституцию
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной.
Спорт
Создатели Mortal Kombat 11 показали Синдел в действии
Происшествия
Из частного дома престарелых в Челябинске эвакуировали стариков
Челябинские чиновники экстренно забрали из частного дома престарелых 54 пенсионеров.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.