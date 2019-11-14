Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineМинобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к компании «Туполев»

Минобороны России подало иск к ПАО «Туполев», которое входит в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК), с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости». Ту-160 Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 13 ноября, к производству он пока не принят.
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Минобороны хочет взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей через суд

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