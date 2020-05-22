Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом "Залив" контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на общую сумму около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

В России построят два универсальных десантных корабля. Министерство обороны подписало контракт на возведение вертолетоносцев. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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