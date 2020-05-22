Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинобороны подписало контракт на постройку двух вертолетоносцев

В России построят два универсальных десантных корабля. Министерство обороны подписало контракт на возведение вертолетоносцев. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось

Источник: Минобороны подписало контракт на два вертолетоносца

Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом "Залив" контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на общую сумму около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:06

Подробнее о событии

ТАСС: Минобороны заключило контракт на два вертолетоносца на 100 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 21:12

Источник: Минобороны РФ подписало 100-миллиардный контракт

Вести.Ruвчера в 20:23

Стало известно о подписании Минобороны контракта на вертолетоносцы

Взгляд.рувчера в 20:58

Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы

Газета.Ruвчера в 20:44

Первые российские вертолётоносцы построят в Крыму

News.ruвчера в 20:33

Два новых вертолетоносца обойдутся российскому военно-морскому флоту примерно в 100 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 21:06

Источник: Минобороны подписало контракт на два вертолетоносца

ТАССвчера в 20:06
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Под Хасавюртом спецназ начал преследование группы боевиков

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Общество

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РБК вчера в 17:00
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В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом.
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Дочь Сергея Галицкого вошла в список самых богатых наследников России

В рейтинг самых богатых наследников вошла дочь краснодарского миллиардера Сергея Галицкого.
Кубань-Информ 02:41
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
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Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве

Вечерняя Москва 03:23
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Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса

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Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах

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Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
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Общество

Госдума приняла закон о базе данных всего населения России

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МИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу

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Общество

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Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса

Власти Китая пошли на беспрецедентный шаг в экономике из-за пандемии коронавируса.
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Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

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«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

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Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
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Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
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