Общество
Российская газетаМинобороны подписало контракт на постройку двух вертолетоносцев
В России построят два универсальных десантных корабля. Министерство обороны подписало контракт на возведение вертолетоносцев. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом "Залив" контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на общую сумму около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:06
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ТАСС: Минобороны заключило контракт на два вертолетоносца на 100 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 21:12
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Общество
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Происшествия
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За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
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Газета.Ru вчера в 17:15
Экономика
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РБК вчера в 17:00
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В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом.
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В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Кубань-Информ 02:41
Здоровье
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Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
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Вечерняя Москва 03:23
Общество
Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса
Гинцбург отметил, что при использовании вакцины не выявлено побочных эффектов, все, кто ее получил, «живы, здоровы».
РБК 03:32
Общество
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Невские Новости 02:42
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49
Политика
МИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу
Читайте такжеСША выдвинули ВОЗ условия для продолжения финансирования Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключает, что его решение по выходу из Договора по открытому небу может быть изменено, если Москва начнет следовать документу и выполнять все прописанные в нем условия.
Общественное телевидение России 03:26
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Минимальный размер пособия по уходу за первым и последующими детьми увеличится в два раза — до 6752 рублей.
IrkutskMedia вчера в 22:42
Экономика
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Власти Китая пошли на беспрецедентный шаг в экономике из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:10
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
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В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
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Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
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Интерфакс 20 мая в 06:57
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Игры
В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II
МонаВиста 20 мая в 13:35