Происшествия
BFM.ruМинобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Смерть пилотов подтвердила и военная прокуратура.
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Военная прокуратура подтвердила гибель пилотов Су-25 в Ставрополье
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