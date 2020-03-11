Происшествия

REGNUMREGNUMМинобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

В результате аварии погиб находившийся в кабине военнослужащий. В Минобороны отметили, что причиной ДТП могла послужить техническая неисправность транспортного средства. Напомним, ранее в сирийских СМИ появилась информация об аварии с участием российского военного автомобиля.
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В Минобороны России сообщили о гибели военного в ДТП в Сирии

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Российский военный погиб в Сирии. «Техническая неисправность» также унесла жизни двух женщин

Фонтанка.Рувчера в 14:41

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

ТАССвчера в 14:22

Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

РБКвчера в 13:54

Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Коммерсантъвчера в 16:25

В Сирии погиб российский военный

Lenta.ruвчера в 13:22

Минобороны сообщило о гибели в ДТП российского военного в Сирии

РИА Новостивчера в 14:07
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У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус

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Поклонники Гуфа тут же поблагодарили звезду за то, что дала артисту второй шанс на общение с сыном, которого тот обожает.
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В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости вчера в 13:41
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«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты

Новая модель околопланетных дисков от Юри Фуджи и Масахиро Огихара из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) отображает существование «зоны безопасности», которая не дает спутникам упасть на их родительские планеты-гиганты.
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Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

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В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которую будут предоставлять гражданам автоматически после рождения ребенка.
РБК вчера в 08:27
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Хартли: «Авангард» проиграл серию во втором и третьем матчах, а не сегодня

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4, 2-4 в серии).
Чемпионат вчера в 14:22
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Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам с целью предотвращения распространения коронавируса.
NewInform 10 марта в 03:14
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Госдума поддержала обнуление президентских сроков Путина

Идею об обнулении сроков поддержал Президент России, он уточнил, что законность поправки должны подтвердить в Конституционном суде и на референдуме 22 апреля.
ПроТуймазы вчера в 00:39
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
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Цены на нефть Brent вновь начали снижение

Котировки нефти марки Brent накануне продемонстрировали снижение на 5,42% и достигли 33,85 долларов за баррель.
Хакасия-Информ вчера в 23:31
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

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Газета.Ru вчера в 03:50
Наука

IBM «научила» ИИ понимать переносные значения слов

Программные улучшения сфокусированы на понимании искусственным интеллектом повседневной человеческой речи — NLP.
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Общество

Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Химики СПбГУ создали высокочувствительный сенсор для определения ртути

Химики Санкт-Петербургского университета в сотрудничестве с коллегами из Университета ИТМО, Университета Ливерпуля и Делфтского технического университета разработали высокочувствительный сенсор для определения ртути.
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В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Деловое.ТВ 10 марта в 01:41
Общество

Глава «Сириуса» Шмелева возглавила совет Фонда общественных интересов «Яндекса»

Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева стала председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса», сообщил ТАСС в среду источник, участвующий в процессе регистрации фонда.
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В России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках

Напитки в бутылках по 0,25 и 0,33 л могут исчезнуть из продажи уже в 2021 году.
Известия вчера в 13:31
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована Валентина Талызина

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
Актуальные Новости вчера в 08:22
Футбол

Александр Глеб завершил карьеру игрока

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб объявил о завершении карьеры.
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Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

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Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек

Как сообщает пресс-служба Лиги, до 10 апреля 2020 года на матчи на территории Москвы будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.
Российская газета вчера в 13:44
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Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
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Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 19:39
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