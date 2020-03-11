Происшествия
REGNUMМинобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
В результате аварии погиб находившийся в кабине военнослужащий. В Минобороны отметили, что причиной ДТП могла послужить техническая неисправность транспортного средства. Напомним, ранее в сирийских СМИ появилась информация об аварии с участием российского военного автомобиля.
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Российский военный погиб в Сирии. «Техническая неисправность» также унесла жизни двух женщин
Фонтанка.Рувчера в 14:41
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У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус
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Поклонники Гуфа тут же поблагодарили звезду за то, что дала артисту второй шанс на общение с сыном, которого тот обожает.
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За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
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«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты
Новая модель околопланетных дисков от Юри Фуджи и Масахиро Огихара из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) отображает существование «зоны безопасности», которая не дает спутникам упасть на их родительские планеты-гиганты.
Экономика
Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
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Россия передала Ирану и КНДР тест-системы для выявления коронавируса
Москва, 12 марта 2020, 04:28 — REGNUM Россия передала около 800 тест-систем для выявления коронавируса нового типа странам Евроазиатского экономического союза, Ирану, Северной Корее, Монголии и странам СНГ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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Хартли: «Авангард» проиграл серию во втором и третьем матчах, а не сегодня
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4, 2-4 в серии).
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам с целью предотвращения распространения коронавируса.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков Путина
Идею об обнулении сроков поддержал Президент России, он уточнил, что законность поправки должны подтвердить в Конституционном суде и на референдуме 22 апреля.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Энергетика
Цены на нефть Brent вновь начали снижение
Котировки нефти марки Brent накануне продемонстрировали снижение на 5,42% и достигли 33,85 долларов за баррель.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Наука
IBM «научила» ИИ понимать переносные значения слов
Программные улучшения сфокусированы на понимании искусственным интеллектом повседневной человеческой речи — NLP.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Наука
Химики СПбГУ создали высокочувствительный сенсор для определения ртути
Химики Санкт-Петербургского университета в сотрудничестве с коллегами из Университета ИТМО, Университета Ливерпуля и Делфтского технического университета разработали высокочувствительный сенсор для определения ртути.
Экономика
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Общество
Глава «Сириуса» Шмелева возглавила совет Фонда общественных интересов «Яндекса»
Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева стала председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса», сообщил ТАСС в среду источник, участвующий в процессе регистрации фонда.
Экономика
В России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках
Напитки в бутылках по 0,25 и 0,33 л могут исчезнуть из продажи уже в 2021 году.
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована Валентина Талызина
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
Футбол
Александр Глеб завершил карьеру игрока
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб объявил о завершении карьеры.
Общество
Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора
Футбол
Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек
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Армия и оружие
Ирак осудил обстрел американской военной базы
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Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе
Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.