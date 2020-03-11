Происшествия
REGNUMМинобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
В результате аварии погиб находившийся в кабине военнослужащий. В Минобороны отметили, что причиной ДТП могла послужить техническая неисправность транспортного средства. Напомним, ранее в сирийских СМИ появилась информация об аварии с участием российского военного автомобиля.
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10 марта 2020 года Госдума РФ одобрила поправку, предусматривающую обнуление президентских сроков Владимира Путина после внесения изменений в Конституцию.
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
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Культура
Вдова Магомаева оценила выбор Биковича на роль легендарного певца
Народная артистка СССР Тамара Синявская прокомментировала выбор Милоша Биковича на роль ее супруга Муслима Магомаева.
Политика
Украина частично закроет границы из-за коронавируса
Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
Общество
Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
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Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
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Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Общество
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В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Общество
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19
ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд городов Европы из-за коронавируса
Авиакомпания Аэрофлот на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Гаджеты
Раскрыты подробные характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
За автономную работу Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет отвечать аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Предположительная стоимость новинки составит около 15 тыс. рублей или 20 тыс. в России.
Хоккей
«Салават Юлаев» выиграл серию у «Авангарда» и сыграет с «Ак Барсом»
Уфимский "Салават Юлаев" стал последним участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина на Востоке, выиграв в шести матчах у "Авангарда".
Энергетика
Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии
Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Кино
«Дизель выглядит потерянно» — появились обзоры «Бладшота»
В сети появились первые рецензии на супергеройский боевик с Вином Дизелем «Бладшот», основанном на одноимённом комиксе.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Экономика
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Гаджеты
В Apple отменили презентацию iPhone SE 2
В планы компании вмешался коронавирус. Дело в том, что анонсировать iPhone 9 (SE 2) должны были в конце марта в округе Санта-Клара.
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Гузеева отменила финал «Давай поженимся» из-за бывшей девушки героя
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Экономика
Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году
Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Авто
Российская обновленная Hyundai Creta подорожала
Автопроизводитель Hyundai выводит на рынок нашей страны особую версию модели Creta – Би*2. Она разработана в сотрудничестве с группой Би-2.
Футбол
Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса
Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.