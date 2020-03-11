В результате аварии погиб находившийся в кабине военнослужащий. В Минобороны отметили, что причиной ДТП могла послужить техническая неисправность транспортного средства. Напомним, ранее в сирийских СМИ появилась информация об аварии с участием российского военного автомобиля.

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

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