Происшествия

REGNUMREGNUMМинобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

В результате аварии погиб находившийся в кабине военнослужащий. В Минобороны отметили, что причиной ДТП могла послужить техническая неисправность транспортного средства. Напомним, ранее в сирийских СМИ появилась информация об аварии с участием российского военного автомобиля.
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