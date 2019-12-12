Происшествия
ИзвестияМинобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. К месту падения вертолета направлена комиссия главного командования ВКС.
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Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Экономика
В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Общество
WSJ: самолеты Boeing 737 MAX признали опасными еще в ноябре 2018 года
Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Транспорт
В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Фигурное катание
Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при
Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила травму при падении с акселя и снялась с показательных выступлений, сообщает sport24.ru.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
В Зее мать обвиняют в гибели грудного ребенка
Согласно заключению судмедэкспертизы в организме ребенка наступили патологические изменения внутренних органов, которые привели к смерти.
Общество
Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»
Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
Футбол
Брюгге — Реал 1:3
Все, что нужно сделать - добиться хорошей игры и результата, - цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА.
Наука
Статью о связи вакцины против ВПЧ со снижением рождаемости отозвали из журнала
Из журнала Journal of Toxicology and Environmental Health отозвали статью, автор которой обнаружила связь между распространением вакцины против ВПЧ в США и снижением рождаемости.
Политика
Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Происшествия
Несколько человек погибли в Канаде при крушении самолёта
Следовавший из США самолёт разбился на канадском острове Габриола, погибли несколько человек.
Кино
«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года
Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года.
Происшествия
На горящем заводе в Екатеринбурге произошла серия взрывов
Во время пожара в ангаре на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге произошла серия взрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.