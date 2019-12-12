Происшествия

ИзвестияИзвестияМинобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. К месту падения вертолета направлена комиссия главного командования ВКС.
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На Кубани разбился вертолет Ми-28Н

ТАСС16:58

Стали известны подробности крушения Ми-28 под Краснодаром

РЕН ТВ15:44

На место крушения вертолета на Кубани прибудет комиссия Воздушно-космических сил

Кубань 2416:57

Вертолет одной из силовых структур пропал в Краснодарском крае

Интерфакс15:44

Стали известны возможные причины крушения военного вертолета Ми-28 на Кубани

КП - Кубань17:17

Экипаж разбившегося в Краснодарском крае военного вертолета погиб

Кубанские новости16:16

Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

РИА Новости17:34
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Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Экономика

В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов

Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Lenta.ru 08:43
Общество

WSJ: самолеты Boeing 737 MAX признали опасными еще в ноябре 2018 года

Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были.
ТАСС 18:57
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ 12:47
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Политика

Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину

Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Газета.Ru 14:40
Транспорт

В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов

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Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия 10:28
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Общество

Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
РБК 12:45
Фигурное катание

Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила травму при падении с акселя и снялась с показательных выступлений, сообщает sport24.ru.
Интермонитор.ру 08 декабря в 23:31
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Происшествия

В Зее мать обвиняют в гибели грудного ребенка

Согласно заключению судмедэкспертизы в организме ребенка наступили патологические изменения внутренних органов, которые привели к смерти.
Амурская правда 04:07
Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 12:55
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой грозит облысение

OAnews 12:47
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
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Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости 17:46
Футбол

Брюгге — Реал 1:3

Все, что нужно сделать - добиться хорошей игры и результата, - цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА.
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Наука

Статью о связи вакцины против ВПЧ со снижением рождаемости отозвали из журнала

Из журнала Journal of Toxicology and Environmental Health отозвали статью, автор которой обнаружила связь между распространением вакцины против ВПЧ в США и снижением рождаемости.
N+1 09:40
Происшествия

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru 18:02
Политика

Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год

Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Газета.Ru 18:53
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

BFM.ru вчера в 08:10
Происшествия

Несколько человек погибли в Канаде при крушении самолёта

Следовавший из США самолёт разбился на канадском острове Габриола, погибли несколько человек.
News.ru 02:20
Кино

«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года

Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года.
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Транспорт

Дорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли на Сахалине

REGNUM 19:51
Происшествия

На горящем заводе в Екатеринбурге произошла серия взрывов

Во время пожара в ангаре на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге произошла серия взрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
DP.RU 04:31
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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