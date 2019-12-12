Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ. По утверждению телеканала, авиакатастрофа произошла в ходе учебно-тренировочных полётов. По предварительным данным, оба члена экипажа погибли.

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Экономика Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Политика Путин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двусторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину.

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Футбол Главный тренер «Шахтера»: «Первый гол „Аталанты“ убил игру» Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:3). — Первый гол «Аталанты» убил игру, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.