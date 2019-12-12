Происшествия

REGNUMREGNUMВ Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28

Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ. По утверждению телеканала, авиакатастрофа произошла в ходе учебно-тренировочных полётов. По предварительным данным, оба члена экипажа погибли.
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