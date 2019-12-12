Происшествия
REGNUMВ Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ. По утверждению телеканала, авиакатастрофа произошла в ходе учебно-тренировочных полётов. По предварительным данным, оба члена экипажа погибли.
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Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Политика
Кнессет одобрил самороспуск и выборы 2 марта в первом чтении
Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о роспуске парламента и проведении 2 марта 2020 года новых выборов.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Здоровье
Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка
Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Происшествия
В районе завода СПГ автомобили скатились по скользкой трассе друг на друга
Автомобили буквально скатились друг на друга, проезжая поворот близ завода СПГ.
Экономика
В России придумали способ снизить стоимость автомобилей на 10%
Включение в нацпроекты задач по локализации автокомпонентов в России позволит снизить стоимость отечественных автомобилей примерно на 10%.
Хоккей
Овечкин признался, что любит Америку
Финансы
«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» Ruspetro
Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные суда.
Политика
Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Футбол
Хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить загребское «Динамо»
Политика
Путин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двусторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину.
Политика
Суд Киева заочно приговорил депутата Госдумы к 14 годам тюрьмы
Святошинский райсуд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего депутата крымского парламента, ныне - депутата Госдумы РФ Светлану Савченко, признав ее виновной в государственной измене Украине, сообщила в среду базирующаяся в Киеве "прокуратура Автономной республики Крым", передает 11 декабря "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали экс-мэра Челябинска
Футбол
Главный тренер «Шахтера»: «Первый гол „Аталанты“ убил игру»
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:3). — Первый гол «Аталанты» убил игру, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
По итогам прошедшего 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) стороны приняли коммюнике, в котором говорится, что минские соглашения остаются основой работы по урегулированию конфликта на Донбассе.
Наука
Ученые: Стресс продлевает жизнь
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.