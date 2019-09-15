Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

В Министерстве обороны России подтвердили завершение второго этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Анкару. Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
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Минобороны РФ объявило о завершении второго этапа поставок С-400 в Турцию

News.ru09:48

Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400

РИА Новости06:11

Турция получила от России все компоненты второй батареи комплексов С-400

Эхо Москвы07:00

Минобороны России подтвердило завершение второго этапа поставок в Турцию С-400

ТАСС09:34

В Минобороны подтвердили завершение второго этапа доставки С-400 в Турцию

RT на русском09:47

Второй этап доставки в Турцию С-400 завершен

Газета.Ru10:12

В Минобороны Турции рассказали о поставках компонентов С-400

Lenta.ru06:55
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Космос

НАСА опубликовала новое видео колец Сатурна

Live24 13 сентября в 02:10
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Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
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Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из‑за опухоли мозга

РИАМО – 13 сен. У 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию опухоли мозга, артистка попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает Super.
РИАМО 13 сентября в 07:04
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В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Единоборства

Канадец Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом

Канадско-латвийский боец смешанного стиля русского происхождения (ММА) Михаил Циркунов одержал победу на турнире UFC Fight Night 158, проходившем в Ванкувере, с помощью уникального удушающего приёма.
REGNUM 07:57
Шоу-бизнес

Онколог рассказал главные особенности заболевания Заворотнюк

Слово и Дело 05:45
Происшествия

Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске

Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы.
REGNUM 07:18
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика

В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru вчера в 03:52
Происшествия

В колонии в Курганской области убили заключенного

Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
ТАСС 03:52
Политика

Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года

Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
RT на русском 09:03
Шоу-бизнес

Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
РИА Новости 09:10
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Политика

Помощник Помпео приедет в Москву

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов

Вдобавок Роспотребнадзор предостерегает от приобретения сушеных, соленых, маринованных и консервированных грибов у случайных людей.
Москва 24 13 сентября в 05:50
Политика

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Происшествия

В Свердловской области автомобиль утонул в реке

РИА Новости 10:28
Армия и оружие

Космическая «матрешка-убийца»: чем КНР впечатлил российский спутник

BaltNews.ee вчера в 12:00
Здоровье

Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья

Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 02:12
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Экономика

В России снова может подорожать гречка

Эксперты дали прогноз стоимости популярных в России круп.
ProGorodChelny.ru 04:03
Энергетика

«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

ТАСС 13 сентября в 02:49
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Отто Валлина

Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.
Allboxing.ru 01:26
Экономика

Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты

Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.
News.ru 09:32
Футбол

«Севилья» обыграла «Алавес» и возглавила турнирную таблицу примеры

Футбольный клуб «Севилья» на выезде одержал победу с минимальным счетом над «Алавесом» в 4-м туре чемпионата Испании.
Sportbox.RU 09:54
Политика

Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее

В июньском интервью Путин указывал, что западные партнеры России признали некоторые элементы либеральной идеи нереалистичными.
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Происшествия

В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне

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Авто

Во Франкфурте показали вседорожную версию Skoda Karoq

Чешская компания Skoda презентовала на автосалоне во Франкфурте вседорожную версию компактного кроссовера Karoq.
Goroday.ru 06:00
Авто

Определены регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и назвали регионы с самыми дешевыми и самыми дорогими автомобилями с пробегом.
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Политика

Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
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