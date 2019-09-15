Армия и оружие
ИзвестияМинобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции
В Министерстве обороны России подтвердили завершение второго этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Анкару. Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
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Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
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РИА Новости вчера в 01:44
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Врачи узнали о раке у Заворотнюк всего полгода назад
Врачам удалось диагностировать раз мозга у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк всего полгода тому назад.
Дни24 02:44
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Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:28
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне», при Михайличенко киевляне еще не побеждали
В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги в Киеве встречались местное «Динамо» и черниговская «Десна».
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Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ 13 сентября в 14:40
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Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
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Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену
Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает целесообразным, чтобы ее страна предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.
ТАСС 07:42
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Политика
Петр Авен рассказал о своих встречах с Путиным
Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным 2-3 раза в год.
Интерфакс 09:25
Автоспорт
Экклстоун: Я не вижу причин для серьёзных перемен
Берни Экклстоун: Не вижу причин, для чего сейчас думать о плане B. Будет лучше, если в Формуле 1 разработают хороший план А и успешно его реализуют.
F1news.ru 07:27
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Игры
На TGS 2019 рассказали первые подробности об игре Fairy Tale по аниме «Хвост феи»
В рамках Tokyo Game Show 2019 Koei Tecmo поделилась новой информацией о грядущей игре Fairy Tail по мотивам одноимённого аниме.
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Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Политика
«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
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РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
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Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50