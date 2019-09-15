Армия и оружие
ИзвестияМинобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции
В Министерстве обороны России подтвердили завершение второго этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Анкару. Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
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Авто
Как один из российских автозаводов превратился в металлолом и мусор
Российская газета 10:53
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Газета.Ru 18:59
Происшествия
Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма 06:22
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 09:48
Политика
Инаугурация Осипова в должность губернатора состоится 19 сентября
Александр Осипов официально вступит в должность губернатора Забайкальского края 19 сентября.
Московский Комсомолец Чита 20:16
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями россиян
Следственные органы считают, что в течение года с 2017 по 2018 неустановленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян о переводе пенсионных накоплений из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов.
ФедералПресс 13 сентября в 00:06
Кино
Саундтрек «Однажды... в Голливуде» — что спрятал в нем Тарантино
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru вчера в 19:01
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 13 сентября в 04:48
Шоу-бизнес
Бузову в Армавире встретили сосисками и яичницей
Ольга Бузова прибыла в Армавир. Певица даст концерт на Центральной площади города.
Регион online вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Татьяна Навка выложила видео, где она целует мужа
Короткий веселый ролик со свадебного торжества Навка выложила в своем инстаграме.
Рамблер 13:18
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.
Lenta.ru 10:19
Происшествия
Поиски пропавшего в Якутии вертолета прервали до утра
Поиски вертолета Eurocopter, который пропал в Якутии, прекращаются на ночь.
ТАСС 08:22
Общество
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 17:33
Космос
«Роскосмос» хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов
"Роскосмос" задумался о возвращении огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов, пишет РИА Новости.
РЕН ТВ 20:11
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд
В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.
Московский Комсомолец 16:10
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова наказали за употребление кокаина
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» россиянин Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован за употребление кокаина максимум три игры регулярного чемпионата НХЛ.
Взгляд.ру вчера в 10:25
Общество
Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику
Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
SakhaLife.ru 08:51
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ
Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.
Телепрограмма 16:19
Авто
80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов
За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.
Новосибирские новости вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с процедурой ЭКО
ФАН 13 сентября в 20:06