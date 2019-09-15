Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

В Министерстве обороны России подтвердили завершение второго этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Анкару. Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
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Минобороны РФ объявило о завершении второго этапа поставок С-400 в Турцию

News.ru09:48

Минобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию

РИА Новости11:05

Минобороны России подтвердило завершение второго этапа доставки в Турцию компонентов ЗРК С-400

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Завершены поставки очередной батареи комплексов С-400 в Турцию

RT на русском12:52

Минобороны России подтвердило завершение второго этапа поставок в Турцию С-400

ТАСС09:34

Второй этап доставки в Турцию С-400 завершен

Газета.Ru10:12

В Минобороны Турции рассказали о поставках компонентов С-400

Lenta.ru06:55
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